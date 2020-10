Paolo Fox oroscopo 1 novembre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 1 novembre 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Continui ad essere molto determinato, ma fai attenzione a non imporre delle idee sbagliate o delle soluzioni che non sono reali, perche’ posso dire che questa e’ una giornata che conferma una certa voglia di cambiare tutto. Il problema e’ che l’energia c’e’ ma non c’e’ ancora la possibilita’ di fare!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Inizia un fine settimana importante, considerando anche che nei prossimi giorni la Luna sara’ nel tuo segno. Ora che abbiamo un oroscopo importante anche per quanto riguarda il lavoro e le finanze, bisogna organizzare tutto. Qualche giorno fa ho spiegato che stai vivendo un periodo di forte caos, quindi in questo momento e’ molto difficile evitare di stancarsi!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo fine settimana molti di voi devono cercare di risolvere un piccolo problema personale o di famiglia. La buona notizia e’ che Venere e’ favorevole e lo sara’ ancora di piu’ da fine Dicembre. Tutte le innovazioni contano! In amore, le coppie che hanno vissuto una crisi per motivi di soldi o di lavoro, dovrebbero recuperare!

Paolo Fox oroscopo 1 novembre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questa giornata e’ un po’ speciale: forse come le ultime due lascia a desiderare, quindi non abbiamo un oroscopo difficile ma sembri agitato. Poi quando le cose non funzionano tu cerchi sempre un ‘capro espiatorio’ su cui scaricare la tua agitazione

Leone (23 luglio – 23 agosto): Per te e’ molto meglio affrontare problemi di un certo peso in questo venerdi piuttosto che trascinare polemiche nelle giornate di sabato e domenica. Posso dire che questo e’ un momento in cui hai una bella capacita’ di azione soprattutto per quanto riguarda le questioni amorose

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Puoi contare su un fine settimana importante: e’ vero che Venere non e’ piu’ nel segno ma e’ rimasta la passione, e’ rimasta la voglia di fare, e’ rimasta anche la voglia di rapportarsi agli altri in maniera molto positiva. Giove e Saturno favorevoli invitano a fare qualcosa di piu’!

Paolo Fox oroscopo 1 novembre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei ancora frastornato ma per fortuna inizia un fine settimana che prende un’altra piega! E’ probabile che gia’ da mercoledi tu abbia discusso con una persona, specie in amore. Fai attenzione alle nuove storie ma soprattutto alle storie clandestine, parallele. I rapporti trasgressivi sono anche potenti perche’ regalano molte emozioni, ma sono difficili da gestire!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Possiamo anche ricordare questo segno che tutte le storie che nascono in questi giorni non hanno nulla a che vedere con quelle vissute fino adora, al punto che in questo momento potresti anche allontanare chi non e’ piu’ nelle tue ‘grazie’ oppure potresti pensare che e’ arrivato il momento di fare un discorso chiaro.

Paolo Fox oroscopo 1 novembre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa e’ un’altra giornata pesante o comunque sconclusionata, infatti e’ da mercoledi che sembri piuttosto stanco, poi fortunatamente sabato e domenica abbiamo un buon recupero. Devo ricordare che e’ importante emozionarsi, che e’ importante amare, ma e’ anche anche molto importante evitare conflitti in famiglia. In amore possono esserci dei problemi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Ti avvii a vivere un fine settimana interessante anche perche’ sabato e domenica sono giornate con la Luna favorevole ed anche Venere non e’ piu’ contraria.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Abbiamo un buon oroscopo fino alla fine di Dicembre, un oroscopo che invita a fare progetti importanti in vista del futuro. Le emozioni tornano protagoniste in amore: forse puoi essere un po’ arrabbiato perche’ hai dato molto e ricevuto poco, ma a Novembre potresti pareggiare i conti!

