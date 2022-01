Paolo Fox oroscopo 1 febbraio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 1 febbraio 2022

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sei un po’ turbato, forse per le troppe cose da fare. Per esempio, quelli che hanno una famiglia sono piuttosto preoccupati perche’ devono tenere testa a diverse preoccupazioni. Comunque, piano piano avremo novita’; gia’ dal 20 il Sole non e’ piu’ contrario.

Toro (21 aprile – 20 maggio): puoi fare la tua parte, puoi dire quello che pensi, puoi fare il tuo gioco e darti da fare per quello che desideri davvero. Queste 48 ore portano una bella energia positiva!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Da qualche tempo ti trovo ‘disperso’ e ti spiego anche perche’: a parte il transito del Sole non ci sono influssi diretti che mi fanno pensare ad una persona completamente soddisfatta.

Paolo Fox oroscopo 1 febbraio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ogni tanto vivi momenti di riflessione profonda e posso pensare che tra questi giorni torni anche quel pizzico di malinconia. O forse di polemica che potrebbe essere anche un dato rilevante nelle coppie di lunga data.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Nel corso delle ultime due settimane hai vissuto una situazione astrologica abbastanza convulsa. E non sono pochi quelli che hanno avuto anche un problema fisico. Insomma, la capacita’ di risolvere problemi non ti manca

Vergine (24 agosto – 22 settembre): avere pianeti nel segno e’ importante ma ancora di piu’ averli in trigono, ed in questo momento tu ne hai! Quindi, possiamo dire che questo e’ un cielo molto utile proprio per rafforzare i tuoi impegni

Paolo Fox oroscopo 1 febbraio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): serve molta prudenza perche’ queste 48 ore potrebbero mettere alla prova anche la tenuta di un legame. Vorrai vedere chiaro in una situazione che tanto chiara non e’. Cerca di stare tranquillo!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Spero veramente che tu non voglia portare rischi nella tua vita sentimentale. E che tu abbia veramente voglia di eliminare anche quelle relazioni che non soddisfano pienamente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Se c’e’ un’attivita’ che non va, sono sicuro che potrebbe essere chiusa o quantomeno rivista. Questo transito di Giove rappresenta una sorta di pulizia di primavera anticipata per tutti quelli che hanno avuto difficolta’ e vogliono risolverle

Paolo Fox oroscopo 1 febbraio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Grande concentrazione di pianeti da qui agli inizi di Febbraio, e questo e’ molto importante anche perche’ sono tutti pianeti che avranno un buon rapporto con Urano, pianeta che in astrologia rappresenta la volonta’ di cambiamento.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei sempre molto forte in questo periodo: quando parlo di orizzonti che non sono tersi o magari di progetti che non sono proprio adeguati, intendo riferirmi al fatto che il tuo segno vorrebbe avere di piu’, vorrebbe stringere patti nuovi o magari semplicemente iniziare a mettersi in gioco in maniera diversa, in occasioni diverse.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Se paragono questo sabato ad una giornata pesante come quella di giovedi, posso dire che sei in miglioramento! In generale tutto quello che stai facendo adesso ti porta verso una nuova visione della tua vita che potrebbe essere davvero bella.

PAOLO FOX OROSCOPO 31 GENNAIO 2022