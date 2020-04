Paolo Fox oroscopo 1 maggio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 1 maggio 2020

da astri.acotel.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi, come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox avrai più slancio rispetto ai giorni passati. Marte e Saturno in aspetto armonioso ti aiutano a riscattarti. Ma devi sapere che il 2020 sarà per te un anno altalenante, contrassegnato da alti e bassi. Dovrai sistemare bene dei conti, soprattutto sul lavoro.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, sarai molto insofferente, a tal punto da saltare per un nonnulla. Guai a discutere con te oggi! Questo è un periodo molto complicato per tutti e ognuno ha la sua capacità di resistenza. Tu, a quanto pare, hai raggiunto ormai il limite massimo di sopportazione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il suggerimento dell’astrologo di Rai2 è di frequentare gente nuova, anche sui social se non si può fare diversamente. Tu hai bisogno di fare nuove scoperte, non solo culturali, ma anche relazionali. Secondo il tuo oroscopo oggi è una giornata in cui potresti conoscere persone molto interessanti.

Paolo Fox oroscopo 1 maggio 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi avrai una voglia di crescente di cambiare alcuni aspetti della tua vita. In questi giorni sei cresciuto molto: secondo l’oroscopo di Paolo Fox ti sei alleggerito di tanti fardelli che portavi da tempo. Ora sei diventato più forte.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi la Luna passerà nel tuo segno e ti regalerà nuova energia. Dispenserai sorrisi e ottimismo à gogo, soprattutto in famiglia Ti accorgerai di avere ritrovato la tua proverbiale forza, perché ci saranno sempre molte persone pronte a chiederti un consiglio: segnale che sei tornato a essere disponibile e affidabile come in passato! Sul lavoro, invece, dovrai affrontare delle controversie con chi proprio non vuole capire il tuo punto di vista.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Questo weekend la Luna sarà in buon aspetto: secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi, e nei prossimi giorni, potresti ottenere risultati importanti sul lavoro. In amore sarà una giornata senza alti né bassi. Chi ha una relazione da tempo, non vivrà troppi scossoni, mentre i single ora non hanno il desiderio di iniziare una nuova storia. Il consiglio delle stelle: punta sempre sulla tua energia intellettuale.

Paolo Fox oroscopo 1 maggio 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questi giorni sei impegnato a costruire un nuovo equilibrio interiore, come spesso accade nella tua vita. Ti lasci alle spalle un martedì e un mercoledì piuttosto faticosi e ora, come indica l’oroscopo di Paolo Fox, ti prepari a vivere giornate migliori. L’astrologo romano ti incoraggia a sfruttare l’influsso positivo di Marte e Venere per crescere in amore, prendere iniziative importanti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): L’oroscopo di Paolo Fox prevede, per oggi, un altro giorno piuttosto sottotono. Tu sei un segno molto sensibile e se non riesci in un lavoro o hai delle difficoltà particolari ti arrabbi parecchio. L’invito delle stelle è quello di essere cauto, perché potresti incappare in piccoli incidenti di percorso che metteranno a dura prova i tuoi nervi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Oggi ritroverai nuova grinta e la capacità di rispondere a tono a chi ti ha messo in difficoltà ultimamente. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox questo periodo ti riserverà ben poche sorprese in amore: chi è in coppia rimane con il partner, ma non è ancora del tutto convinto! Anche i Sagittario che vivono un rapporto di vecchia data non dovranno rilassarsi, perché ci sono nell’aria possibili tensioni.

Paolo Fox oroscopo 1 maggio 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Se martedì e mercoledì sono stati faticosi, preparati perché sabato e domenica saranno due giornate molto intense! Le previsioni dell’astrologo romano prevedono grandi soddisfazioni in amore e sul lavoro. Entro maggio è molto probabile che tu riguadagni il terreno perduto e forse addirittura che ti arrivi una bella conferma. E questo vale anche per chi ha avuto un grosso problemi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Oggi sarai molto agitato e desideroso di realizzare i tuoi desideri presto. Tu sei uno fra i segni più trasgressivi dello zodiaco: hai vissuto troppo a lungo in modo conformista e tranquillo rispetto ai tuoi canoni e adesso scalpiti per riprenderti una vita più dinamica. Forse in amore è già successo qualcosa…

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi è quello di dire onestamente ciò che pensi. Confida il tuo malessere entro la giornata, perché il prossimo fine settimana ti riserverà qualche tensione in più. Se hai vissuto alcuni controversie con il partner, dovresti muoverti con prudenza, soprattutto se i dubbi nei suoi confronti non sono superati.

