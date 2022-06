Paolo Fox oroscopo 1 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non lasciatevi disturbare da preoccupazioni che, alla fine della giornata, sono solo temporanee. Avete notato una carenza di energia recentemente – è perché non avete sempre assunto i nutrienti di cui avete bisogno

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non preoccupatevi troppo di cose per cui non potete fare nulla – siate pronti a vivere veramente, a ad approfittarne della vita. Respirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per le modifiche stanno per mettersi in atto.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Troverete soddisfazione esattamente laddove vi aspettavate di trovare dei problemi da risolvere. Sarete più efficaci se ridurrete la marcia. Rallentate il tempo e ritroverete la vostra energia.

Paolo Fox oroscopo 1 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Vivete la vita appieno. Non preoccupatevi più di tanto dei dettagli! Inspirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per compiere le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Sentirete un grande bisogno di privacy, il che vi fa guadagnare delle simpatie. Siete al top della forma mentale, ma il vostro corpo sta chiedendo la sua dose di riposo. Sarebbe un bene concederglielo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Farete nuovi contatti che vi apriranno le porte… Buone amicizie sono all’orizzonte. State perdendo tempo su questioni sciocche e vi stancano – non cercate i motivi della vostra stanchezza.

Paolo Fox oroscopo 1 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro senso dell’umorismo vi permetterà di mettere ordine nelle vostre relazioni, ma attenzione a non dare l’impressione di essere più freddi di ciò che siete realmente. Avete bisogno di movimento, ma evitate i movimenti bruschi!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Lasciatevi guidare dal vostro intuito. Non vi deluderà oggi, basterà porre le domande giuste. Potreste attuare alcune modifiche alle vostre abitudini alimentari, per raggiungere l’equilibrio. È il momento ideale per iniziare una dieta, quindi mangiate più prodotti freschi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non avrete difficoltà a sentirvi in armonia con l’ambiente circostante. È sul fronte emotivo che avete bisogno di riposo. Non esitate a immergervi nei piaceri e nei passatempi che vi piacciono.

Paolo Fox oroscopo 1 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Troverete difficile tenere i piedi per terra e la testa sarà completamente tra le nuvole oggi. Non sarete in grado di tenere il passo con il vostro ritmo e dovrete compensare con un po’ di riposo. Il relax sarà quello che vi serve.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete in grado di portare a termine un progetto finanziario attinente ad un acquisto essenziale. Siete ri-energizzati da un afflusso di nuove forze. Avete più resistenza e siete particolarmente inclini a concentrarvi sull’essenziale.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete al centro della scena e non avrete difficoltà a convincere gli altri a lavorare con voi. Evitate accese discussioni, che minano la vostra energia. Vincerete, non temete.

