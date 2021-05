Paolo Fox oroscopo 1 giugno 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox oroscopo 1 giugno 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Il mese di Maggio volge al termine in questa domenica particolare per il tuo segno, provato dal destino! Si perche’ ultimamente sei spesso nervoso e riveli uno stato di forte agitazione. Posso dire che questa e’ una giornata da prendere con le pinze, 24 ore in cui bisogna tenersi lontani da persone che hanno il potere di farti innervosire.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sentimenti in primo piano con un Giugno che portera’ molte emozioni! Spezzo una lancia a favore di quelli che stanno cercando l’amore o che comunque lo hanno trovato ma vogliono ottenere prove reali di questo amore

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Per quanto riguarda i sentimenti vai ‘a tutto gas’! Persino se una persona non ti interessa piu’, se hai avuto una separazione, puoi fare un incontro! E’ chiaro che in un momento cosi liberatorio, cosi passionale, bisogna stare attenti percheì chi non ti ama rischia di perderti.

Paolo Fox oroscopo 1 giugno 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ogni tanto hai bisogno di giornate un po’ malinconiche, fa parte della tua natura essere piuttosto altalenante per quanto riguarda le emozioni! Anzi, quando stai molto bene ti chiedi come mai hai perso quella vena di lieve malinconia che ogni tanto contraddistingue i tuoi sentimenti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non e’ escluso che in questi giorni possa nascere un amore. Se hai dato un’opportunita’ ad una persona per dimostrare quanto ti ama, ora sei particolarmente esigente! Diverso il discorso di chi dopo una separazione e’ tornato con una persona.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Devi tenerti lontano dalle ‘speculazioni’, dalle situazioni poco chiare. Tu sei una persona molto realista e in questi giorni ti trovi a dover lottare con persone non corrette! E’ come se ogni giorno dovessi scoprire dove sta l’errore, e’ come se ogni giorno dovessi scoprire se qualcuno ha tradito la tua fiducia oppure no!

Paolo Fox oroscopo 1 giugno 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Hai una gran voglia di esprimere le tue emozioni: nullaosta a sentimenti che partono adesso! In momenti cosi importanti puo’ anche capitare di chiudere una storia, ma non e’ negativo, perche’ innanzitutto se cio’ accade sei tu a volerlo, ma sperando che non accada, e’ solo perche’ vuoi fare altri incontri!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non devi dimenticare che questo e’ un momento di forza! E Giugno sara’ un mese molto intrigante anche per le relazioni d’amore. Quello che e’ stato perso o distrutto agli inizi dell’anno, in parte puo’ essere recuperato.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ora sappiamo che a te piace trasgredire, ma devi fare attenzione alle relazioni strane. Le coppie che si vogliono bene, e non pensano al tradimento, sono comunque nervose perche’ organizzare un evento o un progetto per l’estate si sta rivelando piu’ difficile del previsto.

Paolo Fox oroscopo 1 giugno 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Con questo Giove in buon aspetto, alla fine un accordo di lavoro deve nascere. Che sia un part-time, che sia un nuovo inizio, o forse potresti finalmente realizzare un piccolo progetto.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Tutti quelli che per mesi, per anni hanno detto ‘voglio fare questa cosa anche se magari tutti mi sconsigliano di farla’, ora improvvisamente sentono che e’ necessario dare una soddisfazione a se stessi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Devi programmare un Giugno di recupero! Qui mi rivolgo ai separati, non pensate al passato, pensate a nuovi amori, datevi da fare! Penso a quelli che amano una persona da anni e che ultimamente hanno vissuto una sorta di disagio.

