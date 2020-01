Paolo Fox oroscopo 1 febbraio 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): È il momento ideale per fare chiarezza e andare incontro al futuro con una buona dose di audacia. Con Marte in aspetto difficile a Venere devi saperti adattare, soprattutto in amore. Nelle amicizie, prendi le distanze da chi ti crea angoscia e nervosismo. Il tuo mantra «Faccio un passo alla volta».

Toro (21 aprile – 20 maggio): Le opportunità ci sono, ma devi essere brava a coglierle: dalla tua parte hai Mercurio e Urano che ti rendono più reattiva. Usa la diplomazia e ricorda che “chi la dura la vince” e tu sei una campionessa di resistenza. Puoi anche contare sulla famiglia. Il tuo mantra «Sono nata per creare».

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non è il momento per distrarsi o darsi per vinte: affronta quello che ti capita con ottimismo e ironia. Sul lavoro non essere ingenua e proteggi i tuoi successi. La Luna nel segno consiglia acquisti utili per la casa. Il tuo mantra «Il futuro comincia con una scelta».

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ami sentirti connessa alle persone a cui vuoi bene ma, per mancanza di fiducia, non sempre ci riesci. Con Luna e Urano congiunti puoi tentare la fortuna: se vinci non dirlo a nessuno, almeno per il momento. Il tuo mantra «Vado alla conquista del mondo».

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non ci sono aspetti di rilievo nel tuo cielo, ma il Sole in Acquario amplifica il tuo intuito e ti spinge a credere nel potere del pensiero positivo. In amore prendi impegni precisi. Incontri importanti per i single. Il tuo mantra «Vivere una vita magica è una scelta».

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei la regina delle buone maniere, ma non ti arrabbiare se gli altri non ricambiano! Con Urano e Mercurio positivi puoi ottenere risultati importanti, curando le relazioni. In amore fai spazio alla meraviglia. Il tuo mantra «È inutile piangere sul latte versato».

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): L’incertezza è quasi una seconda natura per te. Per non rischiare di sbagliare, immagina dove ti vedi tra un anno e incanala le tue scelte in quella direzione. Con Venere e Marte in contrasto, evita conflitti inutili in amore. Convinciti di valere. Il tuo mantra «Mi prendo cura di chi amo».

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Venere e Plutone positivi ti rendono particolarmente focosa e volitiva, appesantendo le tue relazioni. Ogni tanto, ritirati dal mondo e prenditi il tempo per meditare e riflettere. Punta a un obiettivo ambizioso. Il tuo mantra «Seguo il mio cuore, senza se e senza ma».

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’autostima non è al massimo. Con Marte e Nettuno in rapporto difficile spesso ti capita di non capire quali sono le tue priorità. Concentrati sulle finanze: con un po’ di attenzione le cose possono migliorare. Un sogno è pronto per avverarsi. Il tuo mantra «Mi accetto e mi perdono».

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non dare spazio ai rimorsi, tolgono attenzione al presente. Venere e Saturno portano incontri, occasioni di guadagno e amore, ma non avere fretta: tutto arriverà al momento giusto. Rivedi alcune regole, il vero lusso è fare quello che ami. Il tuo mantra «Il futuro è qui».

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il tuo rapporto con la solitudine è altalenante. A volte la ami, più spesso la fuggi: trova il giusto equilibrio. Mercurio e Urano infondono ottimismo. Attenta ai falsi amici, quelli che ti stanno vicini per un vantaggio. Il tuo mantra «Sono in competizione solo con me stessa».

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): I segreti vengono a galla e non è detto che sia un male: la verità può avere una funzione liberatrice. Con Venere e Marte dinamici, è il momento di stilare la tua lista dei desideri. Fatti valere sul lavoro e in amore. II tuo mantra «Festeggio i miei piccoli e grandi successi».

