“Paolo Conte Via con me” film streaming RaiPlay (VIDEO)

da raiplay.it

“Paolo Conte Via con me”, film streaming RaiPlay, è un documentario su uno dei massimi cantori mondiali della provincia. Poi, le sue canzoni visive formano un immaginario atlante dell’anima, del suono e della poesia. Inoltre, spesso sono una sorta di cortometraggio in grado di vivere di vita propria. Perché, poi, Conte ti porta via e ti affascina con uno spettacolo di arte varia. Inoltre, il documentario racconta un personaggio eclettico attraverso quasi cinquant’anni di storia.

