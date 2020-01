Paola Barale e Gianni Sperti svelato il motivo del loro divorzio “E’ ora della verità”

da kontrokultura.it

La storia d’amore tra Paola Barale e Gianni Sperti ha conquistato moltissime persone. La coppia si è conosciuta negli anni ’90 dietro le quinte di Buona Domenica. Per entrambi è stato subito colpo di fulmine tanto da convolare a nozze nel giro di poco tempo. Purtroppo, il loro matrimonio è durato solamente 3 anni e adesso la show girl ha deciso di svelare il vero motivo della rottura. Vediamo cosa ha dichiarato.

Il motivo della rottura tra Paola Barale e Gianni Sperti

Sembrava una favola bellissima quella di Paola Barale e del ballerino Gianni Sperti. Entrambi ballerini, il loro amore è nato proprio grazie alla stessa passione. La show girl ha affermato che l’attuale opinionista di Uomini e Donne è sempre stata una persona forte. E proprio questo suo lato del carattere l’affascinava.

Nel 1999 hanno deciso di sposarsi, ma solo tre anno dopo hanno interrotto la relazione, sfociando in un terribile divorzio che ha cambiato per sempre le loro vite. In un’intervista, Paola Barale ha raccontato il motivo per cui lei e Gianni si sono lasciati. A quanto pare lui all’epoca voleva dei figli, mentre lei era molto presa dal successo. Inoltre, la show girl ancora oggi è dell’opinione che i figli si fanno quando c’è una stabilità economica e non quando si lavora saltuariamente.

Il dubbio sull’omosessualità del ballerino

Paola Barale ha spiegato anche che Gianni era un uomo forte ma all’interno della relazione era sentimentalmente distaccato. La show girl ha lasciato intendere che il suo ex marito fosse omosessuale. E che sarebbe convolato a nozze solo per nascondere la sua doppia identità. A oggi, però, non c’è nessuna certezza tranne che il noto ballerino è ancora single. Dopo la storia con la ex moglie, Gianni Sperti non è mai stato fotografato accanto ad un’altra persona. A seguito della rottura, ha attraversato anche un periodo buio e doloroso. E ne è uscito grazie all’aiuto di Maria De Filippi che gli ha offerto il ruolo da opinionista a “Uomini e Donne“.

