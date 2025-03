5 Marzo 2025

“Oscar 2025” streaming – 5 marzo 2025 (VIDEO)

I vincitori: trionfi e sorprese – “Oscar 2025” streaming – 5 marzo 2025

La 97ª edizione degli Oscar ha celebrato il meglio del cinema internazionale. Anora ha dominato la serata con cinque premi. Il film ha vinto come miglior pellicola, miglior regia per Sean Baker e miglior attrice per Mikey Madison. Inoltre, ha ottenuto riconoscimenti per la miglior sceneggiatura originale e il miglior montaggio. Adrien Brody ha conquistato il premio come miglior attore per la sua interpretazione in The Brutalist. Zoe Saldaña ha ricevuto l’Oscar come miglior attrice non protagonista per Emilia Pérez. Kieran Culkin ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per A Real Pain. Flow ha trionfato nella categoria miglior film d’animazione, mentre I’m Still Here ha portato il Brasile alla vittoria come miglior film internazionale. Paul Tazewell ha fatto la storia vincendo l’Oscar per i migliori costumi con Wicked, diventando il primo uomo di colore a ricevere questo riconoscimento.

I candidati: favoriti e delusioni – “Oscar 2025” streaming – 5 marzo 2025

La lista dei candidati agli Oscar 2025 ha visto una competizione agguerrita. Emilia Pérez di Jacques Audiard era la favorita con 13 nomination. Tuttavia, ha ottenuto solo due premi: miglior attrice non protagonista e miglior canzone. The Brutalist e Wicked hanno seguito con 10 candidature ciascuno. Nonostante le aspettative, Wicked ha vinto solo due premi, tra cui quello per i migliori costumi. Alcuni film molto attesi non hanno ottenuto riconoscimenti significativi, sorprendendo pubblico e critica.

Miglior film: il trionfo di Anora – “Oscar 2025” streaming – 5 marzo 2025

Il premio per il miglior film è andato a Anora, diretto da Sean Baker. La pellicola ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua narrazione coinvolgente e alle performance degli attori. La vittoria di Anora ha confermato l’ascesa del cinema indipendente nel panorama cinematografico internazionale. Il film ha affrontato tematiche attuali con profondità e sensibilità, rendendolo meritevole del massimo riconoscimento agli Oscar.

Oscar 2025 e l’Italia: una presenza limitata – “Oscar 2025” streaming – 5 marzo 2025

In questa edizione degli Oscar, il cinema italiano ha avuto una presenza limitata. Nessun film italiano è stato nominato nelle principali categorie. Tuttavia, l’industria cinematografica italiana continua a produrre opere di qualità. La speranza è che in futuro ci sia una maggiore rappresentanza italiana agli Oscar. Questo potrebbe avvenire attraverso collaborazioni internazionali e produzioni che possano attirare l’attenzione dell’Academy.

Dove vedere i film vincitori – “Oscar 2025” streaming – 5 marzo 2025

Per chi desidera vedere i film vincitori degli Oscar 2025, ci sono diverse opzioni disponibili. Anora sarà disponibile su Sky e Prime Video il 6 e 7 marzo. Emilia Pérez arriverà successivamente sulle piattaforme streaming. Molti film nominati sono già disponibili su servizi come Netflix, Hulu e Amazon Prime Video. È consigliabile verificare le piattaforme specifiche per ogni titolo, poiché la disponibilità può variare in base alla regione.

Le candidature: una panoramica – “Oscar 2025” streaming – 5 marzo 2025

Le candidature agli Oscar 2025 hanno riflettuto la diversità e la qualità delle produzioni cinematografiche dell’ultimo anno. Emilia Pérez ha guidato la lista con 13 nomination, seguita da The Brutalist e Wicked con 10 ciascuno. Anora ha ricevuto riconoscimenti in categorie chiave, confermando il suo impatto nel settore. Le nomination hanno evidenziato sia nuove voci nel cinema che il ritorno di registi affermati. Questa varietà ha reso la competizione particolarmente interessante e imprevedibile.

