Oroscopo Branko 9 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 9 luglio 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sei in piena fase creativa, ma per qualche giorno sarebbe meglio mettere da parte le tue responsabilità. La fortuna è dalla tua parte e ti darà l’opportunità di dedicare il tuo tempo soprattutto al piano emotivo e intellettuale piuttosto che alla routine della casa e del lavoro. Ma qui non si parla di ‘o tutto o niente’.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non importa se chi ti sta intorno ti sbarra la strada perché senti di poter abbattere qualsiasi barriera. Sei sotto l’ala protettiva della grazia della speranza e del senso pratico. Fai quello che ti riesce meglio: usa la fantasia e immagina che il successo sia già arrivato, questo ti darà l’impulso per raggiungerlo davvero.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Dei vecchi rancori repressi oggi potrebbero intromettersi nella tua vita e intaccare il tuo umore, se non addirittura distruggerti il morale. Cerca di cambiare prospettiva e di vedere le cose sotto una nuova luce per non incrementare questa negatività. Raggiungerai i tuoi obiettivi, ma forse dovrai mettere in conto un po’ più tempo del previsto.

Oroscopo Branko 9 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Nonostante ti trovi in un periodo importante della tua vita, non vuoi comunque che gli altri ti dicano cosa devi fare. Mettendo delle barriere, però, rischi di urtare la sensibilità di una persona cara. La sua reazione potrebbe sembrare esagerata, e darti l’impressione che si tratta di qualcosa di grave.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi le tue idee in merito al tuo lavoro sono piuttosto fuori dall’ordinario. Ti stupisci di te stesso, perché non sembrano neanche idee tue. Sarà una conversazione nel corso della giornata che ti mostrerà immediatamente la loro provenienza, e ripensarci ti farà sorridere. Oggi ti senti in forma e potrai portare a termine quello che hai cominciato.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Forse ti sentirai un po’ infastidito sul posto di lavoro a causa di qualcuno o qualcosa che ti chiede sempre di più. Anche se a grandi linee sei d’accordo sulle finalità, l’idea di fare una cosa tanto fuori dall’ordinario ti spaventa, per quello che penserà la gente.

Oroscopo Branko 9 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La tua attuale sensazione di disagio proviene da una persona che pretende da te certe informazioni o certi sentimenti che non hai. Non servirà a niente inventarti delle scuse, potrebbe essere visto come un atteggiamento disonesto. Tanto vale essere sinceri.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): A volte è difficile trovare la giusta dose d’impegno per portare a termine un compito. Hai la tendenza a metterti da parte, anche laddove l’aggressività è minima, perché il confronto diretto è delicato da gestire. Ma adesso puoi contare sui tuoi amici e colleghi per avere un supporto in questa battaglia che ti preoccupa molto e che si prospetta difficile, ma almeno sai di non essere solo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Un capitolo della tua vita è arrivato a termine, ma il libro è tutt’altro che finito. Il modo migliore per impiegare le tue energie, in questo momento, è tentare di concludere un progetto, anche se pensi che la sua fine sia ancora lontana. Ripensa ai cambiamenti più recenti che si sono verificati nella tua casa e nel tuo lavoro, e rifletti sugli aspetti che possono essere modificati per migliorare la tua vita.

Oroscopo Branko 9 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Anziché andare avanti alla cieca sui tuoi progetti o idee, dovresti fare una piccola pausa per prepararti ad affrontare una delusione. Ti sentirai più sicuro di te in un secondo tempo. Non bruciare tutta la tua energia d’un colpo, cerca di centellinarla almeno fino a domani.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): non sei dell’umore adatto per prevenire o fronteggiare un rischio, soprattutto in caso di conflitto interpersonale. Se si tratta del partner, cerca di comunicare al massimo per sbloccare la situazione. Se invece si tratta di lavoro, trova il lato costruttivo delle critiche, in modo da poter evolvere, anche se a volte è difficile.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei contento di possedere le informazioni giuste, ma non dimenticare che alla fine contano solo quelle che sono utili. Il carico di pensieri che hai nella testa è come un ronzio fastidioso, a tal punto da non saper più che cosa fare con tutto quello che sai. Non vorresti trascurare ciò che hai appreso, ma non sai come usarlo.

