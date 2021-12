Oroscopo Branko 9 dicembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 9 dicembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete l’opportunità di un cambiamento e di mantenere la distanza. Fuggite senza sentirvi in colpa. Avete bisogno di stare da soli in tutta tranquillità, per ricaricare le batterie dei vostri processi mentali. La vostra mente chiede riposo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Siete privi di pazienza oggi, ma dovrete ancora ripensare al vostro modo di fare le cose per ottenere quello che volete. Dovreste dedicare più tempo al vostro benessere, in particolare quando si tratta dell’alimentazione.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Le discussioni con le persone che vi sono vicine sono all’ordine del giorno e avrete bisogno di accelerare l’azione. È necessario apportare alcune modifiche al vostro equilibrio nutrizionale ed è il momento ideale per iniziare una dieta. Consumate più prodotti freschi.

Oroscopo Branko 9 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le persone che vi circondano saranno sorprese dalla determinazione che dimostrate nel raggiungimento dei vostri obiettivi. Si consiglia l’allenamento sia dei muscoli che del morale. Ricaricatevi con un’attività creativa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vostra franchezza sarà il modo migliore per trattare con persone gelose. Mostrate i denti… con un sorriso! Sarete al top della forma vi lasciate il passato alle spalle. Avete bisogno di eccellere.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Siete più impulsivi oggi. Pensate alle conseguenze di tutto ciò che fate. Un attacco di apatia verso fine giornata vi farà capire che avete bisogno di uscire dalla routine! Attenti all’assunzione di lipidi.

Oroscopo Branko 9 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Vi sembra facile affrontare gli ostacoli, e in particolare sapete come evitarne altri. State investendo tutta la vostra energia in azioni costruttive. Pensate a distendervi per mantenere l’equilibrio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Non ci sarebbe motivo di rifiutare i cambiamenti essenziali. Tutto procede bene. Cedete alla tentazione di prendere un po’ d’aria fresca, sarà un bene per il vostro equilibrio, tono fisico e aspetto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avrete ragione a resistere ad alcune influenze. Siate audaci e seguite il percorso scelto, non ve ne pentirete. Attenti a non essere bruschi senza rendervene conto. Siate misurati, dosate il vostro approccio e gli sforzi.

Oroscopo Branko 9 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La vostra tranquillità saprà fare miracoli per dissipare conflitti. Sarete ricompensati con soddisfazione finanziaria per gli sforzi personali. Attenti alla vostra distrazione che può giocare brutti scherzi. Non fate movimenti bruschi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avete idee precise, soprattutto per i vostri progetti. Per fortuna il gruppo sarà al vostro fianco in tutte gli ambiti. Stimolatevi meglio per migliorare la vostra forma. Mangiate più verdure.

