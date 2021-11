Oroscopo Branko 8 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 8 novembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Dire agli altri esattamente quello che pensi, ti sembrerà la soluzione migliore all’inizio, ma presto ti renderai conto che la situazione è più complessa. Per il momento, forse potrebbe essere più vantaggioso rispolverare gli aspetti positivi della tua cerchia, o gli aspetti positivi della tua relazione con loro. Potresti aver voglia di cedere, ma non è la giornata giusta per farlo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Il tuo senso di frustrazione ultimamente si sta intensificando ed hai l’impressione che potresti scoppiare da un momento all’altro. Purtroppo non è mostrando la tua rabbia che ti avvicinerai ai tuoi obiettivi, ma hai davvero bisogno di esternare i tuoi sentimenti una volta per tutte.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Giocare secondo delle regole che non ti si addicono andava bene fino ad ora, ma non puoi più continuare così senza metterci del tuo. Sul lavoro si pretenderà di continuare ad usarti senza preoccuparsi troppo di chiederti il tuo parere, ma devi recuperare la tua autorità, o per lo meno fissare dei limiti invalicabili.

Oroscopo Branko 8 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Agli occhi degli altri appari più fiducioso di quanto tu non lo sia realmente. Anche se dai l’impressione di essere una persona dalle forti convinzioni, di fatto sei disposto a cambiare idea se si presentano le giuste condizioni. Il tuo ottimismo strabordante in qualche misura scoraggia il tuo entourage a condividere il suo parere con te, soprattutto se questo è un po’ ai margini delle convenzioni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): potrebbe esserci qualcosa che interrompe la tua routine e che ti tiene sulla corda. Ma allo stesso tempo ti trovi in un periodo di eccitazione che ti allontana dalla fatica del lavoro. Il peso delle cose da fare probabilmente ti metterà un po’ in difficoltà per stabilire una nuova direzione da cui al momento stai prendendo le distanze.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Anziché andare avanti alla cieca sui tuoi progetti o idee, dovresti fare una piccola pausa per prepararti ad affrontare una delusione. Ti sentirai più sicuro di te in un secondo tempo. Non bruciare tutta la tua energia d’un colpo, cerca di centellinarla almeno fino a domani.

Oroscopo Branko 8 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sei meno interessato da quello che sta succedendo in questo momento piuttosto che da quello che ti riserva il destino. Hai la tendenza a interpretare qualsiasi circostanza in funzione dei tuoi obiettivi per il futuro, ma non per questo devi trascurare il presente.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): l’atmosfera è elettrica perché sei circondato per lo più da persone ambiziose e competitive. Anche la persona a te più vicina potrà sentirsi schiacciata, dovrai quindi lavorare per mantenere la pace. Sarai chiaro, netto e preciso nel prendere la tua decisione. Non sopporti coloro che agiscono in maniera ingiusta.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): hai la sensazione che niente potrà fermarti, proprio per questo dovresti mantenere il senso della misura. Vai avanti, ma non essere cieco di fronte agli eventuali problemi che più tardi potrebbero sbarrarti la strada o, peggio ancora, farti cadere in un precipizio.

Oroscopo Branko 8 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sei determinato ad andare fino in fondo a qualcosa che hai cominciato già da qualche tempo. Non è una cosa passeggera. Manterrai la stessa disponibilità fino alla fine. Sei all’ascolto di tutte le tue emozioni. Potresti farti influenzare da certe idee un po’ fuori dalla realtà, stai attento che non ti distolgano dai tuoi obiettivi. Rimani con i piedi per terra.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): hai voglia di portare a termine più cose possibile, una dopo l’altra. Ricordati che concluso non vuol dire per forza ben fatto. Se adesso non ti prendi il tempo necessario per valutare meglio quello che stai facendo, domani lo perderai per ricominciare da capo, cosa che ti farà essere ulteriormente in ritardo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): ti senti un po’ ansioso perché hai l’impressione che qualcuno non sia del tutto sincero con te. Un po’ come se conoscessi intimamente un amico e che tutto ad un tratto notassi dei dettagli che non si addicono minimamente al personaggio. Non sai più se credere a quello che hai visto di recente o a quello che sapevi già da prima.

OROSCOPO BRANKO 7 NOVEMBRE 2021