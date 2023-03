Oroscopo Branko 8 marzo 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 8 marzo 2023

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Hai l’impressione di dover elaborare con maggiore attenzione la tua idea migliore del momento, affinché possa realizzarsi. Non si tratta di negoziare con chiunque, gli altri non realizzano ancora quello che stai facendo. Si tratta piuttosto di aggiungere un po’ di buon senso ai tuoi piani per evitare di dover fare delle modifiche una volta che ti sarai lanciato.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi ti senti sopraffatto dalle tue stesse emozioni, che emergono dalla tua intimità più profonda influenzando l’organizzazione della tua giornata. In particolare, hai difficoltà a mantenere il sangue freddo e a prendere delle decisioni oggettive.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il periodo di incertezza che stai attraversando potrebbe influire sulla tua autostima. Nello stesso tempo, quello che perdi in questa leggera confusione, lo guadagni in carisma, creatività e socievolezza, che sia nel tuo lavoro o a casa. A volte bisogna approfittare delle opportunità e adattarsi alle influenze esterne.

Oroscopo Branko 8 marzo 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il tuo approccio pragmatico di oggi ti incoraggia a perfezionare i tuoi progetti per i giorni a venire. Adesso che il tuo spirito è molto più sereno rispetto ai giorni scorsi, avrai probabilmente un ‘agenda fitta di impegni. Non hai bisogno di raggiungere subito i tuoi obiettivi, comincia piano piano e accelera in maniera progressiva nel corso dei prossimi giorni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Una voce ti dice di buttarti, un’altra di aspettare. Ti ritrovi in una situazione di incertezza che ti è familiare, tuttavia sei capace di dimostrare da che parte vuoi andare, anche se non sei completamente sicuro dell’agibilità del tuo cammino.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sei contento di possedere le informazioni giuste, ma non dimenticare che alla fine contano solo quelle che sono utili. Il carico di pensieri che hai nella testa è come un ronzio fastidioso, a tal punto da non saper più che cosa fare con tutto quello che sai. Non vorresti trascurare ciò che hai appreso, ma non sai come usarlo. Abbi pazienza, il tempo penserà a cancellare il superfluo.

Oroscopo Branko 8 marzo 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): sei molto carismatico, e risoluto a non sprecare questo dono per delle frivolezze. Prenditi il tempo per distinguere ciò che è significativo da ciò che non lo è, prima di dire qualsiasi cosa. In tale contesto, se dovessi ritrovarti impegnato in una conversazione fatta di pettegolezzi o di futilità, non avere un giudizio troppo duro nei tuoi confronti, né in quelli delle persone con cui stai parlando.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Ultimamente sei riuscito a concentrarti sulle priorità in maniera concludente, ma oggi sembra più complicato. Qualcosa ti distrae nel profondo e senti che questo pensiero ti assorbe molta energia. Anche se non riesci ad evitare del tutto i pensieri erranti, fai il possibile per ritornare alla realtà se non vuoi pagarne le conseguenze nei prossimi giorni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): hai l’argento vivo addosso e tendi a parlare forte e con enfasi. Sul piano della vita amorosa, non avrai paura di andare verso i tuoi obiettivi, pur restando te stesso. Per quanto riguarda lo sport o i viaggi, attento a eventuali incidenti, non far traboccare la tua energia!

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Qualcuno della tua cerchia più ristretta sta tarpando le ali della tua libertà, e ti chiedi fin dove potrà arrivare. Ti senti in agitazione, proprio come prima di un temporale. Non cercare di comprendere da solo tutte le circostanze. Chiedi un parere alle persone che occupano una certa posizione e che hanno una visione più distaccata di te.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): la tua vita amorosa si trova in una posizione privilegiata, con conseguenze positive sul tuo morale. Supererai facilmente le difficoltà, dando prova di diplomazia. Se in questo momento stai cercando di vendere o riordinare qualcosa, il carisma sarà la tua carta vincente. Tuttavia, questa giornata non sarà all’insegna dell’esuberanza e degli eccessi. I

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti sei svegliato con la sensazione di possedere una grande apertura di spirito e di animo. Oggi sono i temi più filosofici e astratti a catturare il tuo interesse. Qualsiasi dettaglio intorno a te assume una dimensione superiore, portando con sé una moltitudine di idee.

OROSCOPO BRANKO 7 MARZO 2023