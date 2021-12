Oroscopo Branko 8 dicembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 8 dicembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Troverete più facile esprimevi ed essere più rilassati in generale. Approfittatene per sistemare faccende con chi vi circonda. Avete davvero bisogno di rilassarvi – perché non andate a vedere uno spettacolo?

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi vi mostrate più entusiasti e determinati che mai. Seguite le vostre nuove priorità. La stanchezza si fa sentire, avrete bisogno di evasione, di cambiamento d’aria, di staccare la presa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): E’ il giorno perfetto per perdonare e riconciliarvi con un vostro caro. Tantissime cose intorno a voi rischiano di prendervi tutta l’energia. Cercare di trovare un po’ di pace e di tranquillità e ascoltate il vostro corpo.

Oroscopo Branko 8 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): L’atmosfera è attiva oggi e avete bisogno di aumentare i vostri sforzi per imporvi. La vostra calma vi aiuterà. Siete a vostro agio con voi stessi e in sintonia con il vostro corpo. Questa è la direzione giusta.

Leone (23 luglio – 23 agosto): I cambiamenti relazionali saranno un bene per il vostro benessere interiore – l’amicizia si rafforza. È necessario fare qualche esercizio, far lavorare articolazioni e muscoli! Dedicate un po’ di tempo a voi stessi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La fortuna farà miracoli per il vostro ottimismo e per quello di chi vi circonda. Siete in buona forma. Continuate con gli sforzi che avete iniziato a fare con la vostra dieta e tutto andrà bene.

Oroscopo Branko 8 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non iniziate discussioni inutili. Attrarrete tante persone indesiderate oggi, fate il possibile per evitarle. Gli influssi planetari risollevano il vostro morale. Sappiate che siete sulla strada giusta!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Trarrete grande soddisfazione a dedicare le vostre energie ad un amico che ha bisogno di voi. Sentite il bisogno di rallentare il ritmo. Ascoltate i vostri istinti di base e concedetevi un po’ di riposo, senza sentirvi in colpa.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Oroscopo Branko 8 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Vi attivate per risolvere alcune questioni urgenti. Il vostro rendimento oggi è spaventoso! È necessario trovare equilibrio in tutti i settori, fisico e mentale, attività e relax, per rimanere in sintonia con il vostro corpo.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Un progetto importante sta per arrivare a voi ma dovrete essere pazienti per vincere alla grande. Avete davvero bisogno di iniziare a prendervi più cura del vostro stile di vita. Non dormite a sufficienza!

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non cercate di essere chi non siete. Siate genuini senza falsi pretesti. Sarete in grado di tenere il passo con il ritmo che vi è indirettamente imposto dal vostro entourage. Rendervi utili vi darà energia.

OROSCOPO BRANKO 7 DICEMBRE 2021