Oroscopo Branko 8 agosto 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Essere troppo generosi potrebbe portare qualche spesa sconsiderata, non esagerate. La gente sarà gelosa della vostra buona forma di oggi… Non lavorate tanto, gli altri vi vedranno come una persona che opera troppo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra prospettiva realistica vi aiuterà a mettere le vostre aspettative in prospettiva. Siate pazienti e concentratevi sulla qualità piuttosto che sulla velocità. Siete pronti per la sfida delle mansioni domestiche di base… Siete in buona forma, soprattutto fisica.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Disporrete di volontà ed entusiasmo oggi, ma ciò vi renderà nervosi e un po’ permalosi. Le cose saranno tese e consumeranno la vostra energia – fate un bagno o andate a nuotare per scacciare lo stress.

Oroscopo Branko 8 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): I vostri cambiamenti di metodo a livello professionale vi portano fortuna. Non esitate! Conservando dei momenti di solitudine e d’intimità potrete utilizzare meno energia. C’è troppa agitazione che vi circonda!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La vostra tranquillità vi rende automaticamente popolari e ispira le persone a darvi fiducia. Una sferzata di energia vi aiuterà ad agire in modo costruttivo, non vi dispererete invano.

Oroscopo Branko 8 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avrete voglia di movimentare la vita di tutti i giorni ma non esagerato… Sono finiti i segni precursori di affaticamento generale ma considerateli come un avvertimento. Relax, trascorrete del tempo all’aperto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avrete bisogno di rompere con le norme che regolano l’ambiente e di rivalutare. La vostra predilezione per il sano realismo sarà di notevole aiuto per coloro che vi circondano, ma non dimenticate che avete bisogno di sapere quando fermarvi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Siete più socievoli e aperti alle idee degli altri, con una visione più ottimistica. Tuttavia, non imponete le vostre idee agli altri. Il modo migliore per ricaricare le batterie fisiche e mentali sarebbe prendere una pausa e ascoltare musica o fare qualcosa che vi piace molto.

Oroscopo Branko 8 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Troverete facile dedicare tempo alla vostra famiglia. È il momento di entrare in quei dettagli che sono stati a lungo dimenticati. Il vostro corpo ha bisogno di ricaricare le batterie e sarebbe una buona idea uscire all’aria aperta e respirare profondamente.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Niente sarà in grado di scuotere il vostro ottimismo oggi, sarete corazzati. Le donne vi porteranno fortuna… Il vostro umore vi aiuterà a dimenticare vari piccoli problemi che vi hanno trattenuto fino ad ora. Prendete il tempo di assumere pasti adeguati.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non avrete difficoltà a sentirvi in armonia con l’ambiente circostante. Avete bisogno di riposo sul fronte psicologico, per cui non esitate a immergervi nei piaceri e in attività che vi piacciono.

