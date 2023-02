Oroscopo Branko 7 febbraio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 7 febbraio 2023

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Hai fatto del tuo meglio per gestire ogni cosa nella tua vita, a tal punto che adesso batti la fiacca, anche perché ti rendi conto di non poter essere su tutti i fronti. Oggi il pendolo oscilla dall’altra parte e sei in piena forma per stabilire gli ultimi dettagli e passare al seguito.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi succederanno più cose di quanto non credessi. Ti sei perso in certe osservazioni che gli altri proprio non capiscono, e questo non è il momento per avere la testa fra le nuvole. Hai bisogno di elencare tutte le possibili strategie nella tua testa per poter scegliere la soluzione migliore.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sei contento di possedere le informazioni giuste, ma non dimenticare che alla fine contano solo quelle che sono utili. Il carico di pensieri che hai nella testa è come un ronzio fastidioso, a tal punto da non saper più che cosa fare con tutto quello che sai.

Oroscopo Branko 7 febbraio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Forse vorresti poter nascondere l’inevitabile sotto al tappeto, ma non è possibile. Anche se vuoi fare la scelta giusta per delle questioni importanti come il denaro, tendi a scegliere la facilità. Le soluzioni temporanee sono problematiche quanto la totale assenza di soluzioni, cerca quindi di farti forza per affrontare di petto il presente, come se fosse la tua ultima possibilità.

Leone (23 luglio – 23 agosto): agirai in un modo più determinato e discreto del solito. Le cose ci mettereanno del tempo per arrivare e dovrai fare un compromesso sul lungo termine. Per poter raggiungere i tuoi scopi, dovrai escogitare qualcosa, e soprattutto ti servirà del tempo per dimenticare qualcuno che ti ha voltato le spalle nel momento del bisogno

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Dipende soltanto da te, di mostrarti carino e cortese, in particolar modo se ti sembra che uno dei tuoi cari sia un po’ irritato o pensieroso. Hai l’impressione che ti stiano spuntando le ali, per poter incoraggiare gli altri a superare i loro limiti o i loro problemi personali, anziché concentrarsi sulle apparenze.

Oroscopo Branko 7 febbraio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Potresti aver bisogno di ascoltare ancora lo stesso messaggio prima di prendere davvero in conto il suo significato. Non vuol dire che sei lento, ma piuttosto che in questo periodo hai delle difficoltà a cambiare le tue abitudini, pur sapendo che è nel tuo interesse.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avresti bisogno di mettere a posto i tuoi pensieri e di rivalutare il tuo rapporto con un amico intimo o un collega di lavoro, in particolare riguardo a certi temi delicati. Il tuo bisogno di considerare tutte le eventualità e i dettagli ti mantiene con i piedi per terra. Anche se hai bisogno di un cambiamento, al momento la cosa migliore è mantenere il profilo basso.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): non ti senti molto sereno, delle questioni familiari ti impediscono di concentrarti. Non lasciare che lo stato d’ansia degli altri si riversi su di te. Puoi tranquillamente andare avanti con la tua vita pur restando emozionalmente all’ascolto e disponibile per le persone che ami.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Stai realizzando che è tempo di sfruttare tutto quello che hai già costruito, anche se nella fretta vorresti saltare una o due tappe. Oggi non hai le idee molto chiare, meglio togliere il piede dall’acceleratore. Prorogare la scadenza ti darà giusto il tempo sufficiente per prendere in considerazione un’opzione ancora possibile.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La tua grande autostima oggi potrebbe renderti temerario. Ma è solo ricordandoti di concentrarti sul tuo lavoro man mano che vai avanti, che potrai evitare di fare degli errori. Se sei convinto che tutto quello che stai per cominciare sarà perfetto, non farti illusioni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): non sei dell’umore adatto per prevenire o fronteggiare un rischio, soprattutto in caso di conflitto interpersonale. Se si tratta del partner, cerca di comunicare al massimo per sbloccare la situazione. Se invece si tratta di lavoro, trova il lato costruttivo delle critiche, in modo da poter evolvere, anche se a volte è difficile.

