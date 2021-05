Oroscopo Branko 6 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 6 maggio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non sei poi così ottimista verso quello che ti aspetta, ma la cosa non sembra preoccuparti troppo. La tua attitudine posata e rassegnata ti permette di affrontare qualsiasi cosa. Anche se i cambiamenti in arrivo sembrano inevitabili, avranno bisogno di molti aggiustamenti da parte tua. Se è possibile, concediti del tempo per integrarli, le cose andranno meglio che a voler trattare tutto in una sola volta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sei di natura curiosa, e sai bene che questa curiosità a volte può diventare quasi ossessiva o per lo meno distrarti dalle tue preoccupazioni del momento. Scappare da queste responsabilità, oggi potrebbe rivelarsi molto complicato. Devi trovare un equilibrio e cercare di arricchirti attraverso delle nuove esperienze, evitando di finire in una spirale senza controllo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La visione ottimista del futuro può essere molto incoraggiante, ma può anche distrarti dagli impegni quotidiani. Non hai voglia di superare al più presto le difficoltà? Ricordati che pensare positivo può essere una superba filosofia, ma non per questo devi perdere il buonsenso.

Oroscopo Branko 6 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ti trovi in un periodo propizio allo sviluppo intellettuale. Oggi ti si presenterà un’occasione per iniziare una formazione, leggere un libro su una determinata corrente di pensiero o avere una discussione importante con una guida spirituale.

Leone (23 luglio – 23 agosto): ti senti un po’ in ansia, la stabilità di ieri sembra sfuggirti dalle mani. Non che in questo momento ci sia qualcosa di particolare che è instabile, ma ti rendi conto meglio del solito della tua mancanza di controllo di fronte alla possibilità di cambiare.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non che in questo momento ci sia qualcosa di particolare che è instabile, ma ti rendi conto meglio del solito della tua mancanza di controllo di fronte alla possibilità di cambiare. Invece di cercare di impedire quello che è inevitabile, immagina cosa potresti fare se non ti sentissi limitato dagli impedimenti presenti.

Oroscopo Branko 6 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): C’è aria di cambiamento intorno a te, e anche se da diversi giorni stai opponendo resistenza, oggi ti senti pronto. Non succederà in un’ora, ma puoi sapere fin da ora dove indirizzare le tensioni e come calmarle. Ricomponi tutti gli scenari nella tua testa e assicurati di prevedere tutte le conseguenze delle tue scelte.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Anche se i tuoi sentimenti sembrano materializzarsi da un momento all’altro, hai difficoltà a trasformarli in azione concreta. Il tuo umore è piuttosto altalenante, pensi tutto e il contrario di tutto. Anche se c’è qualcuno che ti mette fretta per fare una scelta, al momento non è proprio necessario. Aspettare fino a domani ti permetterà di prendere la decisione migliore.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avresti bisogno di mettere a posto i tuoi pensieri e di rivalutare il tuo rapporto con un amico intimo o un collega di lavoro, in particolare riguardo a certi temi delicati. Il tuo bisogno di considerare tutte le eventualità e i dettagli ti mantiene con i piedi per terra. Anche se hai bisogno di un cambiamento, al momento la cosa migliore è mantenere il profilo basso.

Oroscopo Branko 6 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): A volte ti è difficile capire come possano gli altri essere così tesi. Tuttavia c’è una persona cara che oggi sembra incapace di lasciar perdere un’idea ben ancorata nel suo cervello, ed è un vero peccato. Anche se cerchi di farla ragionare, non servirà a niente.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): stai cercando di trovare la persona giusta a cui poter raccontare le tue preoccupazioni. Sei un po’ frustrato perché hai l’impressione che nessuno se ne preoccupi, sebbene per te siano molto importanti. Se ti senti respinto, non perdere tempo a piangerti addosso.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Hai l’impressione di tergiversare attorno ai tuoi obiettivi. Una volta ti concentri sui dettagli, la volta dopo non segui che il tuo istinto. Trovare la giusta via di mezzo risulterà più difficile del previsto. Abbi pazienza, presto farai un importantissimo passo avanti, forse non più tardi di domani.

