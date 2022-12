Oroscopo Branko 6 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 6 dicembre 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi potresti ricevere un nuovo stimolo da parte dei tuoi amici. E poi, non sarà soltanto un’impressione, potrai usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sul tuo quotidiano. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti. Non accontentarti di seguire la routine, è il momento giusto per mettercela tutta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): ti sembra quasi di impazzire a causa del tuo gran bisogno di anticipare le cose. Ti sembra che qualcosa sia sul punto di cambiare, ma non riesci a capire cosa. Questo ti impedisce di prepararti a quello che sta accadendo, cosa che ti fa precipitare nella frustrazione più assoluta. La migliore strategia consiste nel convincerti a restare nel momento presente.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Dei vecchi rancori repressi oggi potrebbero intromettersi nella tua vita e intaccare il tuo umore, se non addirittura distruggerti il morale. Cerca di cambiare prospettiva e di vedere le cose sotto una nuova luce per non incrementare questa negatività. Raggiungerai i tuoi obiettivi, ma forse dovrai mettere in conto un po’ più tempo del previsto.

Oroscopo Branko 6 dicembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): In questo periodo ti senti un po’ ripiegato su te stesso, intento a guardare la tua ombra piuttosto che verso l’alto. Un periodo di introspezione può farti bene, certo, ma chi ti sta intorno cercherà di riportarti alla realtà. Questo però non è il momento migliore per accontentare gli altri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Se recentemente sei stato coinvolto in una faccenda di soldi, oggi potrebbe essere una giornata movimentata, in senso positivo. Anche se le conseguenze non saranno strabilianti come speravi, il risultato potrebbe pur sempre essere meglio di quanto immaginassi. Una cosa è certa: devi muoverti con la massima rapidità.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Anche se non te ne rendi ancora conto, la luce in fondo al tunnel della tua vita amorosa è sufficiente per darti il sorriso. Forse nella tua vita arriverà una persona inattesa, o ci sarà un cambiamento nella tua relazione. In ogni caso, la scelta è tua, dovrai solo capire come assaporarla al massimo.

Oroscopo Branko 6 dicembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non importa se chi ti sta intorno ti sbarra la strada perché senti di poter abbattere qualsiasi barriera. Sei sotto l’ala protettiva della grazia della speranza e del senso pratico. Fai quello che ti riesce meglio: usa la fantasia e immagina che il successo sia già arrivato, questo ti darà l’impulso per raggiungerlo davvero.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il ritorno della luna nel tuo segno è una vera benedizione perché ti riporta coi piedi per terra e ti invita a riscoprirti dall’interno. La tua intimità non è poi così scontata per i tuoi cari o i tuoi colleghi, ma oggi non avrai alcuna difficoltà a dire quello che pensi. In ogni modo, seleziona con cura le persone con cui confidarti ed evita di dire più di quanto non sia necessario.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la tua vita amorosa si trova in una posizione privilegiata, con conseguenze positive sul tuo morale. Supererai facilmente le difficoltà, dando prova di diplomazia. Se in questo momento stai cercando di vendere o riordinare qualcosa, il carisma sarà la tua carta vincente. Tuttavia, questa giornata non sarà all’insegna dell’esuberanza e degli eccessi.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Potresti aver bisogno di ascoltare ancora lo stesso messaggio prima di prendere davvero in conto il suo significato. Non vuol dire che sei lento, ma piuttosto che in questo periodo hai delle difficoltà a cambiare le tue abitudini, pur sapendo che è nel tuo interesse.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): In questo momento hai l’impressione di perdere il controllo della tua vita. Se da un lato provi a ricomporne i pezzi, dall’altro ti senti prosciugato della tua energia. Non te la prendere. Di fatto ti trovi in una situazione che è meglio di quanto non pensi. Ci vorranno diversi giorni per rendertene conto ma fino ad ora hai fatto le scelte giuste.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Marte, il tuo pianeta guida di questa giornata, ti induce all’empatia e ai progetti a lungo termine. Stai indirizzando ogni tua tua energia per fare in sorta che le persone fondamentali della tua cerchia seguano tutte un’unica direzione. Ti senti indipendente pur essendo felice di condividere con i tuoi amici dei momenti meravigliosi.

OROSCOPO BRANKO 5 DICEMBRE 2022