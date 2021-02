Oroscopo Branko 5 febbraio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Esprimi un desiderio, oggi puoi riuscire ottenerlo. Una grande prontezza di vedute ti renderà carismatico e convincente. Fai in modo di farti intendere e di essere ben capito. Cerca di essere specifico nelle tue richieste. Più dettagli riuscirai a fornire, maggiori saranno le opportunità di ottenere quello che desideri.

Toro (21 aprile – 20 maggio): A volte ti è difficile capire come possano gli altri essere così tesi. Tuttavia c’è una persona cara che oggi sembra incapace di lasciar perdere un’idea ben ancorata nel suo cervello, ed è un vero peccato. Anche se cerchi di farla ragionare, non servirà a niente. La cosa migliore da fare per oggi è risparmiarti la fatica di fronteggiare questa energia negativa. A partire da domani questa stessa persona assumerà un atteggiamento diverso e sarà più aperta al dialogo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo periodo ti senti un po’ ripiegato su te stesso, intento a guardare la tua ombra piuttosto che verso l’alto. Un periodo di introspezione può farti bene, certo, ma chi ti sta intorno cercherà di riportarti alla realtà. Questo però non è il momento migliore per accontentare gli altri. Non cadere in tentazione, in questo periodo hai soprattutto bisogno di capire meglio te stesso.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Ti sei trattenuto per troppo tempo. È il momento di capire chi sei e cosa è importante per te. Oggi non pensare agli altri, né a quello che è giusto per loro. Non chiedere consiglio a nessuno, non è il momento. Concentrarti sui tuoi obiettivi non solo sarà efficace, ma permetterà a chi ti sta intorno di rendersi conto delle tua qualità e delle tue capacità.

Leone (23 luglio – 23 agosto): potrebbe esserci qualcosa che interrompe la tua routine e che ti tiene sulla corda. Ma allo stesso tempo ti trovi in un periodo di eccitazione che ti allontana dalla fatica del lavoro. Il peso delle cose da fare probabilmente ti metterà un po’ in difficoltà per stabilire una nuova direzione da cui al momento stai prendendo le distanze. Non preoccuparti troppo di quello che gli altri si aspettano da te, oggi lasciati guidare dal cuore.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Chiunque si frapponga nel cammino della tua gratificazione avrà una sorpresa quando ti mostrerai pronto al conflitto. Non sei dell’umore adatto per sopportare i giudizi arbitrari o ingiusti. Oggi la tua forza emotiva è più forte del solito e forse dovresti fissare dei limiti per fare in modo che questo non ricada su di te in un secondo momento. Continua piuttosto a portare avanti le tue idee, una cosa alla volta

Oroscopo Branko 5 febbraio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Aggiungere un po’ di eleganza alla tua vita privata è attualmente la tua priorità. Senti che essere circondato dalla bellezza ti renderà felice. Un paio di acquisti dovrebbero darti quello di cui hai bisogno. In determinati momenti le tue emozioni potrebbero diventare imprevedibili, facendoti sentire agitato. Farai di tutto per avere delle discussioni brillanti e condividere delle idee nuove.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): non sei dell’umore adatto per prevenire o fronteggiare un rischio, soprattutto in caso di conflitto interpersonale. Se si tratta del partner, cerca di comunicare al massimo per sbloccare la situazione. Se invece si tratta di lavoro, trova il lato costruttivo delle critiche, in modo da poter evolvere, anche se a volte è difficile. In ogni caso, mantenere il sangue freddo oggi aumenterà la tua sensazione di libertà nei prossimi giorni.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai l’impressione che il tempo passi a una velocità impressionante rivoltandotisi contro. Potresti essere più flessibile di quanto non immagini. Cerca di esserlo il più possibile, e domani ti renderai piacevolmente conto di quanto tempo hai guadagnato.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Essere riconosciuto per il tuo contributo e i tuoi sforzi oggi sarà particolarmente piacevole, soprattutto alla luce delle ultime giornate fitte di impegni. Ma ti rendi conto che qualcuno nasconde dei progetti segreti dietro questa facciata di gratitudine. Non importa se c’è una persona un po’ gelosa, gli altri sono sinceri.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sei diventato abilissimo a trovare il modo di far incastrare un po’ di tempo libero alla tua agenda fitta di impegni. Ma oggi potrebbe essere particolarmente difficile. Fortunatamente, alcune circostanze esterne potrebbero scombussolare le tue priorità, concedendoti un attimo di evasione. Non ti devi giustificare con chiunque per la tua necessità di divertirti un po’. Approfittane quando ne hai la possibilità.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei determinato ad andare fino in fondo a qualcosa che hai cominciato già da qualche tempo. Non è una cosa passeggera. Manterrai la stessa disponibilità fino alla fine. Sei all’ascolto di tutte le tue emozioni. Potresti farti influenzare da certe idee un po’ fuori dalla realtà, stai attento che non ti distolgano dai tuoi obiettivi. Rimani con i piedi per terra.

