Oroscopo Branko 4 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 4 marzo 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): i senti ancora un po’ demotivato, ma via via che la giornata va avanti, tornerà l’energia necessaria per aggiudicarti le stelle. Eppure questa evoluzione resterà probabilmente invisibile agli occhi degli altri che non si renderanno conto della tua carica interiore, a meno che tu non la condivida con loro

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi hai bisogno di trasmettere qualcosa, prova ad agire prima e comunicare successivamente, e non viceversa. Anche se stai vivendo la stessa routine, sei di umore più eccentrico del solito, forse è un modo per attirare l’attenzione degli altri sulle tue preoccupazioni.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): In questo momento hai l’impressione di perdere il controllo della tua vita. Se da un lato provi a ricomporne i pezzi, dall’altro ti senti prosciugato della tua energia. Non te la prendere. Di fatto ti trovi in una situazione che è meglio di quanto non pensi. Ci vorranno diversi giorni per rendertene conto ma fino ad ora hai fatto le scelte giuste.

Oroscopo Branko 4 marzo 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La tua attuale sensazione di disagio proviene da una persona che pretende da te certe informazioni o certi sentimenti che non hai. Non servirà a niente inventarti delle scuse, potrebbe essere visto come un atteggiamento disonesto. Tanto vale essere sinceri.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Via via che la giornata scorre, ti rendi conto di non poter ignorare tutto il lavoro che devi finire a breve, non puoi proprio evitarlo. Fortunatamente hai avuto diverse occasioni di divertimento ultimamente e ti senti pronto per rimboccarti le maniche. Prendi le disposizioni necessarie e assumi un atteggiamento idoneo, non c’è più tempo da perdere.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): ti sei alzato con il piede giusto, ma a che serve se tutti ti sembrano di pessimo umore? Invece di cercare di aggiustare qualcosa, fai piuttosto un passo indietro, in veste di osservatore. Rimanda le tue azioni a un altro momento, quando sentirai che la tua cerchia è più ricettiva.

Oroscopo Branko 4 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Se recentemente hai attraversato un periodo di stress dovuto al denaro, adesso puoi venirne fuori piano piano. Ormai hai abbastanza margine di manovra per conciliare il tuo spirito creativo e la tua capacità di giudizio, e infine per sentirti meglio.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): ti senti un po’ sperso e ti serve del tempo per rimettere le cose in ordine. Il problema è che in realtà non sai di che ordine si tratta, sei totalmente privo di giudizio. Non cercare di mantenere il controllo, è una giornata caotica.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Forse ti sentirai un po’ infastidito sul posto di lavoro a causa di qualcuno o qualcosa che ti chiede sempre di più. Anche se a grandi linee sei d’accordo sulle finalità, l’idea di fare una cosa tanto fuori dall’ordinario ti spaventa, per quello che penserà la gente.

Oroscopo Branko 4 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): sfoggerai quella parte di te estremamente seduttrice e convincente. Ma dovrai fare attenzione a non mostrare che ne sei consapevole né che hai tramato qualcosa alle spalle degli altri. Se sei troppo brusco nel chiedere a qualcuno di aderire ai tuoi piani, lui ti potrebbe voltare le spalle.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): È difficile dire agli altri quello che provi in questo momento, anche se è ciò di cui avresti bisogno. Hai paura di tradire un segreto o di ferire qualcuno parlando troppo o nelle cattive condizioni. Tuttavia, rifiutare di abbordare l’argomento ti rende distante agli occhi degli altri.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Agli occhi degli altri appari più fiducioso di quanto tu non lo sia realmente. Anche se dai l’impressione di essere una persona dalle forti convinzioni, di fatto sei disposto a cambiare idea se si presentano le giuste condizioni. Il tuo ottimismo strabordante in qualche misura scoraggia il tuo entourage a condividere il suo parere con te, soprattutto se questo è un po’ ai margini delle convenzioni

