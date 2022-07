Oroscopo Branko 4 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 4 luglio 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Alcuni penseranno che cercate brighe, invece si tratta semplicemente di un bisogno di perfezione. La vostra vitalità sarà onnipresente e nulla vi fermerà! Trarreste benefici ad assumere liquidi con maggiore regolarità.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Farete nuovi contatti che vi apriranno le porte… Buone amicizie sono all’orizzonte. State perdendo tempo su questioni sciocche e vi stancano – non cercate i motivi della vostra stanchezza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non avrete problemi nel pensare al vostro lavoro con un po’ di distacco, tenendo conto della vostra vita privata. Delle vecchie situazioni tornano sotto forma di un incontro, di una lettera o di una telefonata… siate prudenti

Oroscopo Branko 4 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): I vostri pensieri vi portano alla distrazione, vostro malgrado. Non intraprendete compiti difficili. Sentite che la vostra resistenza sta migliorando, sarebbe un bene continuare su questa strada, per migliorare il vostro stile di vita.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Otterrete le ricompense degli sforzi relazionali del mese scorso. Ecco qualche cosa che dev’essere festeggiato. Un sentimento di benessere interiore vi permette di relativizzare un gran numero delle vostre idee, la serenità vi rinforza

Oroscopo Branko 4 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): È necessario prendere il toro per le corna in campo finanziario. Anticipate le spese a venire. La vostra impulsività vi impedisce di camminare da soli correttamente e vi logora. Potrebbe essere giunto il momento per un giorno di riposo

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avete bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana. Fatelo prima di impantanarvi completamente. Una sensazione di benessere interiore, che permette di relativizzare tante idee, e l’atmosfera calma vi daranno la forza.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): È un buon momento per esprimere le vostre opinioni liberamente oggi. Non tollererete alcuna restrizione. Il vostro cervello, in surriscaldamento, reclama un po’ di evasione e di riposo. Uscite in campagna o mangiate verdure.

Oroscopo Branko 4 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non perderete tempo su differenze superficiali, e gli altri vi vorranno bene per questo. È una formula che vi riuscirà. Usate la vostra energia in modo costruttivo, ma pensate a rilassarvi per mantenere questo equilibrio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Potrete trovare un modo intelligente di affrontare i dialoghi che renderanno le cose più facili con chi vi circonda. Avrete più energia mentale e un forte desiderio di libertà. Concedetevelo, sarà per voi un attimo di respiro.

OROSCOPO BRANKO 3 LUGLIO 2022