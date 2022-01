Oroscopo Branko 4 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 4 gennaio 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siete più inclini a cercare chi vi assomiglia. Non diventate intolleranti però. Avete bisogno di una fuga mentale per allontanarvi dalla routine quotidiana e per rimanere in forma.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa è un’occasione da non perdere. La vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia. Mostratevi per ciò che siete, con le vostre reali esigenze.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non trascurate il lavoro di ufficio, se volete evitare complicazioni inutili e costose. Se fate esercizio, sarete al top della forma e i vostri piccoli dolori scompariranno in men che non si dicano.

Oroscopo Branko 4 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Siete nel bel mezzo dell’azione, ed è rivitalizzante. Alla fine dovrete comunque prendere una pausa. Vi manca la motivazione per prendervi cura di voi stessi, ma resterete in buona forma se non esagerate.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vivete la vita al massimo senza ritegno, non preoccupatevi dei dettagli! Respirate più profondamente, questo vi aiuterà a trovare la calma necessaria per le revisioni che state pianificando.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Oroscopo Branko 4 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): I vostri limiti morali saranno messi a dura prova oggi. Sarete disarmare i vostri avversari senza aggressività. Una carenza si fa sentire, il vostro organismo vi reclama compensi non molto utili. Sorvegliate i pasti fuori orario.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Continuate con i vostri piani. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Avete bisogno di fare più esercizio fisico.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il vostro alone di mistero è più forte di quanto pensate e il vostro bisogno di pace e di tranquillità può essere alleviato in altri modi. Siete al top della forma. Le cose andrebbero meglio se tentaste di bilanciare la vostra dieta.

Oroscopo Branko 4 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il vostro senso di responsabilità sarà utile. Le prospettive per il futuro sono maturate notevolmente. Sarebbe ragionevole non intraprendere attività gravosissime. Attenti alle distorsioni e ai falsi movimenti, controllate le vostre pulsioni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Otterrete grande soddisfazione dedicando tempo ad un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo senza sentirvi in colpa – non avete motivo per farlo.

