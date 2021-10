Oroscopo Branko 31 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 31 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sarete ben consigliati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. La vostra prospettiva è più obiettiva. Una sensazione di stanchezza vi indica la giusta strada da percorrere. Una serata tranquilla sarebbe perfetta, per avere un po’ di riposo in completa privacy.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Evitate le persone negative… Avete bisogno di ottimismo, pensate a voi stessi più che mai. Avete una migliore idea delle vostre esigenze ambientali e sarete in grado di trasformarle in una risorsa, raggiungete un migliore equilibrio tra riposo e attività.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il vostro bisogno di libertà vi rende più attraenti agli occhi degli altri. State uscendo definitivamente dal guscio. Avete più consapevolezza delle vostre esigenze e lo trasformerete in risorsa. Saprete trovare un buon equilibrio tra riposo e attività.

Oroscopo Branko 31 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È tempo per appianare un disaccordo. Sarete in grado di trovare le parole giuste, senza distorsioni. Il vostro corpo non assume abbastanza vitamine o minerali – non è niente di grave, ma dovreste trovare un rimedio.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Una Luna benevola facilita le conversazioni intime. È il momento di sviluppare il vostro rapporto con cura. Una sensazione di stanchezza limita le vostre attività e la risposta si trova a tavola. Una carenza di vitamina ne è un’altra causa.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Cambiate direzione per avere un migliore equilibrio negli affari finanziari. La vostra visione è più chiara. Sentite di avere le risorse necessarie per procedere nei vostri piani… che devono essere comunque alleggeriti.

Oroscopo Branko 31 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La precisione delle vostre idee sarà incoraggiante. Esprimetevi in modo chiaro, il vostro messaggio sarà capito. Fate attenzione a non abusare di alcune sostanze, in quanto ne siete sensibili. Limitate l’assunzione di alcool, di farmaci e di dolci.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Siete pronti a fare la pace con alcune persone. Sarete in buona compagnia per la vostra realizzazione. Fate attenzione prima di immergervi in attività fisiche. Rischiate di farvi male senza volerlo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): State per entrare in una nuova fase, in cui la vostra vita affettiva porterà più soddisfazioni – siate ricettivi! I dubbi che avete stanno minando la vostra energia, quando in realtà ne avreste bisogno. Isolatevi un po’ e cercare di essere più ottimisti.

Oroscopo Branko 31 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Oggi sarà una buona giornata per stringere i legami di amicizia. È tempo di organizzare un incontro con gli amici! Volete fare qualcosa che vi piace e questo è esattamente ciò che vi serve per recuperare le energie.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le esigenze di chi vi circonda richiedono la vostra attenzione. Attenti agli abusi. Tornerete ad essere in forma grazie al vostro ottimismo. Potreste beneficiare dei buoni propositi che prenderete.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Non avrete il tempo necessario per prendere un po’ di distacco, bisogna agire subito. Mettetevi al riparo delle correnti d’aria o delle variazioni di temperatura. Avete bisogno di dormire.

