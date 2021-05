Oroscopo Branko 31 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 31 maggio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Questo è un buon giorno per parlare francamente. Non sarete più in grado di sopportare restrizioni. Il vostro cervello è oberato di lavoro reclama riposo e la fuga che si merita. Uscite nel verde o mangiate verdure.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Concentratevi sulla stabilità e sulla fiducia oggi, consolidando le cose con chi vi circonda e mettendo le carte in tavola. Sarete in ottima forma in generale. Attenti alla vostra alimentazione, ne beneficeranno i vostri livelli di energia.

Oroscopo Branko 31 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Capirete con chi avete realmente a che fare. Adesso tocca a voi capire le vostre intenzioni e farle venir fuori. Non riuscite a sopportare i ritmi, ricaricatevi con una boccata d’aria fresca!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Una buona notizia è in vista e l’atmosfera di oggi stimola la vostra fiducia. Sfruttate al massimo la relativa calma e cercate di capire quali sono le vostre mancanze alimentari.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno un bene per il vostro ego oggi. Siete voi a rischiare d’innervosire chi vi circonda! Risparmiate i vostri nervi e anche quelli degli altri!

Oroscopo Branko 31 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La giornata di oggi è piena di insegnamenti preziosi e raggiungerete un ulteriore meta verso la maturità. Nascondete molto bene la vostra stanchezza ma avrete bisogno di recuperare il sonno perduto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Accantonate i vostri chiodi fissi per uscire da una situazione sgradevole senza ulteriori indugi. Una forza tranquilla che vi domina vi rende più razionali e più attivi. Concentratevi completamente sui vostri rapporti, è la strada da percorrere.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Otterrete i risultati positivi di qualcosa che ha avuto inizio quattro settimane fa. Siete pronti ad affrontare tutto e ne sarete capaci – siete in uno stato d’animo brillante!

Oroscopo Branko 31 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Non avrete difficoltà a far vedere alle persone il vostro punto di vista. Non esagerate però, siate diplomatici. Tenete sotto controllo la pressione del sangue, siete stressati e non lo sapete. Prendetevi del tempo per uscire da tutte le battaglie che avete avuto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete più comprensivi e sensibili alle considerazioni altrui. È tempo di avvicinarsi a chi amate. Avete bisogno di dare sfogo ad alcune delle vostre emozioni, che vi faranno risparmiare un po’ di angoscia e di conseguenza la vostra energia. Migliorerà.

