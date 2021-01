Oroscopo Branko 31 gennaio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Mimetizzarti nella massa è probabilmente quello di cui oggi hai bisogno. Anche se ti piace lavorare autonomamente, in questo periodo far parte di un gruppo potrebbe essere importante per rafforzare il tuo senso di sicurezza. La consapevolezza di condividere uno scopo con altre persone o un modo di fare con alcuni colleghi ti dà forza. La simbiosi col gruppo ti darà molte soddisfazioni, cerca solo di non perdere per strada la tua personalità.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Chiunque si frapponga nel cammino della tua gratificazione avrà una sorpresa quando ti mostrerai pronto al conflitto. Non sei dell’umore adatto per sopportare i giudizi arbitrari o ingiusti. Oggi la tua forza emotiva è più forte del solito e forse dovresti fissare dei limiti per fare in modo che questo non ricada su di te in un secondo momento. Continua piuttosto a portare avanti le tue idee, una cosa alla volta

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Che si tratti di esprimere la tua originalità o di mostrare quello che hai cominciato, oggi non è comunque la giornata adatta per dimostrare le tue reali potenzialità. Uno dei motivi per cui trovi interesse nel tuo lavoro è che riesci a metterci la tua personalità. Questo ti dà la sensazione di non ripetere ogni giorno le stesse cose. Se questo non mette a disagio nessuno, continua ad essere te stesso.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi stai cercando di trovare la persona giusta a cui poter raccontare le tue preoccupazioni. Sei un po’ frustrato perché hai l’impressione che nessuno se ne preoccupi, sebbene per te siano molto importanti. Se ti senti respinto, non perdere tempo a piangerti addosso. A tempo debito troverai la persona che, non solo saprà darti tutta la sua attenzione, ma proverà anche ad aiutarti.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Rallentare un po’ non ti sembra un problema perché sai di andare avanti allo stesso ritmo esatto di chi ti circonda e che le cose urgenti stanno procedendo in modo regolare. Vorresti evitare il lavoro eccessivo e proprio per questo non hai la minima intenzione di svolgere diverse mansioni contemporaneamente. Ti piacerebbe che tutti si rendessero conto di quanto sei competente. Per raggiungere questo obiettivo, la cosa migliore è di mostrare i propri risultati, anche futuri, piuttosto che provarci adesso che troppe cose sono ancora in corso d’opera.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): si ripresenteranno delle sensazioni intense che ti metteranno a disagio. Ti piacerebbe un po’ meno complessità, anche se attualmente hai dei desideri che potrebbero rendere la tua vita piuttosto caotica. Pur riuscendo ad esprimere molto bene quello che provi, il tuo messaggio potrebbe essere mal interpretato. Cerca quindi di fare uno sforzo per comunicare di più, e parti dal principio che non sei stato capito. Concediti anche il tempo per verificare a posteriori se le tue parole sono state interpretate nel modo giusto.

Oroscopo Branko 31 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Ti sei svegliato con la voglia di creare, che trasformerà quella di oggi in una giornata speciale. Le tue intenzioni, tuttavia, potrebbero essere sviate da alcune circostanze incontrollabili. Forse il tuo capo ti darà un incarico supplementare, o probabilmente dovrai dedicarti a una mansione non troppo interessante, anziché poterti esprimere in tutta libertà. Tieni bene a mente che il vento del destino sta soffiando nella tua vita, quindi non sprecare troppe energie.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): hai una straordinaria abilità intuitiva che ti permette di trovare la giusta soluzione a un determinato problema. Anche se dici a chi ti sta intorno che non è niente di speciale, in realtà puoi trovare la soluzione ai problemi più complessi, come un ago in un pagliaio. Mantenendo una visione chiara di come devono andare le cose, avrai tutte le possibilità di ottenere quello che desideri.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): sei molto carismatico, e risoluto a non sprecare questo dono per delle frivolezze. Prenditi il tempo per distinguere ciò che è significativo da ciò che non lo è, prima di dire qualsiasi cosa. In tale contesto, se dovessi ritrovarti impegnato in una conversazione fatta di pettegolezzi o di futilità, non avere un giudizio troppo duro nei tuoi confronti, né in quelli delle persone con cui stai parlando. Cerca semplicemente di mettere fine rapidamente a questo tipo di discussione, per poter ripartire su dei temi più interessanti.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Hai l’impressione di navigare in acque sconosciute, eppure le emozioni che provi sono piuttosto familiari. Forse hai già visitato questo posto nella tua immaginazione? Attenzione, il tuo progetto potrebbe colare a picco. Ma non ti preoccupare di saltare una riunione o un incontro importante, potrai rimandarli a un secondo momento.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): sei attento e ricettivo, cosa che ti permetterà di rilevare un buffo segnale. Ti è difficile capire da dove proviene il tuo buonumore, ma accetti questo segnale per quello che è, vale a dire come una buona notizia. Tuttavia, nonostante tu sia pronto ad accogliere un evento speciale nella tua vita, dovrai ancora aspettare un giorno o due. Goditi il momento presente e quello che ti offre, invece di aspettare il futuro, non sai esattamente che cosa ti aspetta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Senti che i tuoi piedi sono saldamente poggiati al suolo, ed oggi ti occuperai di qualcosa di complicato con il morale alle stelle. Ci si aspetta un cambiamento da parte tua, ma questo non ti turba perché sai bene dove vuoi arrivare. Approfittane per dare il massimo, non succede spesso di essere in forma smagliante come lo sei oggi.

