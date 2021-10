Oroscopo Branko 30 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 30 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra convinzione sulle vostre idee vi rende testardi ma in modo giusto! Porterà ad alcune discussioni interessanti. Il vostro mettervi in discussione è un segno positivo, ma vi stanca più di quanto non crediate.

Toro (21 aprile – 20 maggio): C’è una riunione in vista e vecchi ricordi riaffiorano. Tutto andrà bene se rimanete positivi. Sarete di ottimo umore, ma rischiate di esaurire coloro che vi circondano. Trattate bene gli altri e incanalate la vostra energia in modo proficuo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Con il vostro approccio insistente ma flessibile, sarete bravi a persuadere, mobilitare e motivare chi vi circonda. Nonostante le sensazioni di stanchezza, di breve durata, siete in buona forma oggi. Ricaricate le batterie con un’attività acquatica.

Oroscopo Branko 30 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il vostro atteggiamento verso le prospettive per il futuro matura in modo realistico e questo è evidente a chi vi circonda. Siete in buona forma per avviarvi da soli in campo sociale. Potrebbe essere necessario un po’ di aria fresca.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Un progetto importante sta per arrivare a voi ma dovrete essere pazienti per vincere alla grande. Avete davvero bisogno di iniziare a prendervi più cura del vostro stile di vita. Non dormite a sufficienza!

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete voglia di rendervi utili e ci riuscirete. Una buona azione ogni tanto rilassa l’animo! Sta dando il 110%, ma non ce la fate quasi più, state attenti e imparate a dire di no.

Oroscopo Branko 30 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non esitate a dare il vostro parere, il vostro realismo non vi mancherà. State sfidando la vostra fortuna, senza rendervene conto. Avete bisogno di esercizio e di riposo, ma non cercate di combinarli.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Vale la pena farsi in quattro per gli altri, vero? Chiedetevelo. Stai esagerando le cose e pensate troppo. È necessario fare un passo indietro, il che consentirebbe di trovare delle soluzioni più semplici.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Siete più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera.

Oroscopo Branko 30 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Riceverete una notizia molto buona. Il vostro ottimismo sarà riacceso e vi porterà fortuna! Dovreste proprio rallentare il flusso dei pensieri nella vostra testa e mettere tutte le vostre riflessioni in pausa. Siete vicini allo strafare, respirate!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Riuscite a schivare alcuni problemi e ad accettare i vostri limiti. La vostra energia sta tornando ma assicuratevi di evitare lo stress causato dai dibattiti accesi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ci sono fruttuose discussioni all’orizzonte. Non esitate a richiedere una consulenza giuridica. Non lasciate che i bisogni degli altri prendano il soprabbondo. Andrebbero a discapito dei vostri bisogni e non potete permetterlo.

