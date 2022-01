Oroscopo Branko 30 gennaio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 30 gennaio 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Una preoccupazione per una questione legale sospesa da troppo tempo farà il suo ritorno in scena. È necessario agire rapidamente. Vi sentirete completamente molestato a fine giornata, sarebbe bene prendere una vera pausa e respirare.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete orientati a soddisfare i vostri sogni e questo vi distrae ora. Concentratevi sui dettagli pratici. La vostra forza non è un pozzo senza fondo… state esagerando senza rendervene conto e avete bisogno di rallentare!

Oroscopo Branko 30 gennaio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete pronti a collaborare in modo costruttivo per il piacere di sentirvi utili. Sarebbe un bene per voi rilassarvi e ascoltare di più le vostre esigenze di base, senza un malinteso senso di orgoglio. Dovreste dormire di più.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La giornata di oggi sarà meravigliosamente vivace. Gli incontri che farete saranno piacevoli e la fiducia incrementerà. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra mente e corpo, azione e relax… ascoltate il vostro corpo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarà inevitabile porvi delle domande – siate flessibile e potrete iniziare a lavorare per realizzare i vostri desideri. Vi sentite stanchi perché avete fato abbastanza moto, siete stati rinchiusi per troppo tempo.

Oroscopo Branko 30 gennaio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avete bisogno di rallentare ma non isolatevi! Procedete senza sensi di colpa e senza preoccupazioni! Avreste bisogno di praticare uno sport di resistenza per raggiungere un migliore equilibrio. Spendete la vostra energia in modo graduale.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa.

Oroscopo Branko 30 gennaio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Le amicizie saranno evidenziate e costituiranno un fattore importante per la vostra realizzazione. Non siate così duri con voi stessi, anche se siete convinti che vi aiuterà a procedere più rapidamente. Attingerete alle vostre riserve. È tempo di riconsiderare vostri giudizi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Vi sentirete più aperti ad altri modi di vedere la vita che differiscono dal vostro e questo vi aprirà nuovi orizzonti. La vostra suscettibilità vi metterà troppo sulla difensiva.

