Oroscopo Branko 30 gennaio 2021

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Anche se non te ne rendi ancora conto, la luce in fondo al tunnel della tua vita amorosa è sufficiente per darti il sorriso. Forse nella tua vita arriverà una persona inattesa, o ci sarà un cambiamento nella tua relazione. In ogni caso, la scelta è tua, dovrai solo capire come assaporarla al massimo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Oggi hai di nuovo quell’espressione imbronciata che non ti si addice per niente. Cosa c’è che non va questa volta? Recentemente hai subito molta pressione, e il tuo morale ne ha risentito. Hai i tuoi buoni motivi per lamentarti ma devi continuare a pensare positivo e impiegare la tua energia in maniera costruttiva. È il momento giusto per cambiare certi tuoi atteggiamenti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Ti sei svegliato con la sensazione di possedere una grande apertura di spirito e di animo. Oggi sono i temi più filosofici e astratti a catturare il tuo interesse. Qualsiasi dettaglio intorno a te assume una dimensione superiore, portando con sé una moltitudine di idee. Con questi stimoli cerebrali ti viene voglia di salvare il mondo. Cerca di non reprimere questi pensieri; ogni contributo intellettuale ha la sua importanza nello sforzo comune.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Dopo aver attraversato un periodo estremamente serio, ti appresti a dirigerti verso una fase più leggera e gioiosa. Questa è una bella cosa, visto che oggi avrai una buona occasione per divertirti un po’. Fai comunque attenzione, perché la situazione potrebbe anche spingersi oltre le tue aspettative. Tieni bene a mente che è facile farsi trasportare dal momento. Rimanere te stesso e spontaneo non deve impedirti di mantenere anche i piedi per terra.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Prendere le distanze da un gruppo di colleghi o amici dovrebbe aiutarti a vedere le cose sotto una nuova luce. Hai bisogno di più indipendenza, e la otterrai, a qualunque costo. Non sopporti più la sensazione che qualcuno stia controllando ogni minimo dettaglio della tua vita. Il cambiamento è inevitabile, ma non importa che tu faccia tutto in una volta.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Hai un gran bisogno di svago e di distensione, ma c’è un problema di famiglia che ti blocca. Le questioni private non devono interferire con la tua giornata visto che in questo periodo riesci piuttosto bene a gestire le tue emozioni. Anche se non puoi separare il cuore dalla mente, ascoltare i tuoi stati d’animo ti permette di gestirli meglio, senza che le persone intorno a te se ne rendano conto.

Oroscopo Branko 30 gennaio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): In questo momento tutti i tuoi pensieri sono rivolti al prossimo fine settimana, quanto più che il tuo lavoro è difficile ed esigente. Avrai l’opportunità di evitare qualche incombenza restando nell’ombra. Tuttavia, questa non è una reale soluzione a lungo termine. Concediti questa piccola pausa, ma poi rimettiti subito in carreggiata.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Talvolta si dice che il modo migliore di trattare le persone che si amano, è di lasciarle libere. Se le metterai in gabbia, vorranno fuggire. Ma se c’è abbastanza fiducia, vorranno godersi la loro libertà e al contempo restare con te. Mantenere la propria influenza a lungo andare non è mai soddisfacente. Forse avresti bisogno di rivalutare certi tuoi valori profondi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): potresti sentirti un po’ in agitazione. Dopo tutto, è difficile rimanere concentrati sul lavoro con l’energia quasi palpabile che ti circonda. Anche se stanno accadendo molte cose nella tua vita, l’unica cosa che può privarti della tua energia è il tuo approccio emotivo. È molto importante per te evitare i drammi inutili e sfoggiare al massimo le tue doti di diplomazia.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ti trovi in un periodo propizio allo sviluppo intellettuale. Oggi ti si presenterà un’occasione per iniziare una formazione, leggere un libro su una determinata corrente di pensiero o avere una discussione importante con una guida spirituale. Inoltre, potrai integrare questo nuovo punto di vista nel tuo schema di pensiero, senza rinunciare alla tua personalità. Mantieni lo spirito aperto, anticipando tutti gli aspetti positivi di un simile arricchimento.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Anche se stai pensando di prenderti delle ferie, la mancanza di tempo o di soldi potrebbe farti lasciar perdere. Non soccombere alla frustrazione e concentrati piuttosto sulla ricerca di soluzioni alternative. Ciò di cui hai bisogno è soprattutto staccare, non ti serve nessun lusso né bene materiale. Ci vorrà qualche giorno, ma la settimana prossima avrai la possibilità di riprendere fiato.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Con un po’ di organizzazione anticipata la giornata dovrebbe procedere senza intoppi, con uno o due piccoli contrattempi qua e là. Qualcosa di inaspettato richiamerà la tua attenzione, incitandoti a mettere tutto da parte. Un’attività che non avevi previsto ti sembrerà molto allettante, ma faresti meglio ad aspettare il prossimo week-end.

