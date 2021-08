Oroscopo Branko 30 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 30 agosto 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Gli influssi dei pianeti sono, per così dire, meno tesi oggi… Però una lieta notizia giungerà in compenso. Perdete la calma molto velocemente, e ciò diminuirà la vostra energia. Prendete un po’ di distanza, avete abbastanza tempo per farlo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. Avete intenzione di cambiare il vostro approccio alla vita e trovare finalmente la soluzione di un problema. Esso è a portata di mano.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Rivalutate la situazione diversamente, ma non tacete sui vostri desideri. Avete bisogno di affermarvi. Psicologicamente siete in ottima forma! Sarebbe un bene dedicarvi ad una attività, un passatempo, che non sia fisico.

Oroscopo Branko 30 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete talento per ottenere simpatie della gente, il vostro fascino vi aprirà le porte! Se riuscite a lavorare sul contenimento della vostra impazienza, ne trarrete beneficio. Il vostro ottimismo crescente rinforza la vostra energia.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il vostro buon senso vi permetterà di uscire da una situazione difficile. Allontanarvi dai sentieri battuti rialzerà il vostro morale. Sul fronte della salute, fareste bene a bere più liquidi per drenare i vostri reni.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Avrete la sensazione che le cose stanno procedendo troppo velocemente, ma i rapporti con gli altri vi permetteranno di tenere il passo. Siete felici con voi stessi e stabilite un equilibrio di vita. Fate sport, sarebbe una buona idea.

Oroscopo Branko 30 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sapete che state andando nella direzione giusta, affermate la vostra posizione senza esitare ma senza aggressività. State egregiamente osservando abitudini salutari e il vostro livello energetico si sta stabilizzando. Approfittatene per fare un bilancio di salute.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avete bisogno di rallentare. E trascorrere tempo senza far nulla! Avrete una visione più chiara delle cose domani. Se lasciate andare le abitudini ormai consolidate, la vostra mente si rilasserà veramente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Otterrete un supporto insolito che continuerà a crescere in seguito. Oggi è un buon giorno per stabilire contatti! Se riuscite a contenere la vostra impazienza, otterrete buoni risultati. Il vostro ottimismo crescente rinforzerà la vostra energia.

Oroscopo Branko 30 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. Un amico sta per farvi conoscere nuovi piaceri. Siate aperti a nuove idee e sarete vincitori nell’arricchire la vostra concezione di amore

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il flusso di emozioni che vi circonda lascia poco spazio all’espressione. Avete bisogno di riposo mentale, anche se non c’è nulla di cui allarmarvi. Evitate l’agitazione e ritrovate la calma interiore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa.

OROSCOPO BRANKO 29 AGOSTO 2021