Oroscopo Branko 3 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 3 novembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La gente sovreccitata intorno a voi vi fa perdere le staffe. Trovate un posto da soli per lavorare. Il vostro corpo ha bisogno di rilassarsi e sentirsi meglio. Optate per il relax prima di sentirvi troppo tesi.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Avrete bisogno di fuggire dalla routine quotidiana. Fatelo prima di sentirvi completamente saturi. Una sensazione di benessere interiore permette di relativizzare le vostre idee, la calma vi dà forza.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Gli sforzi che avete compiuto ieri vi rendono di buon umore, siete contenti di voi stessi. Vi farebbe bene rallentare il ritmo delle attività domestiche. Cambiate le vostre priorità, sfruttate al meglio le opportunità attualmente disponibili.

Oroscopo Branko 3 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Sarete in grado di concentrarvi sul vostro senso di armonia e di risolvere i rapporti con gli amici. Correte il rischio di spraining qualcosa oggi, quindi attenzione alle vostre azioni.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Un vecchio dibattito sta tornando a galla. È il momento di stabilire chiaramente i vostri termini a chi vi circonda. I nervi avranno bisogno di una pausa – non esitate a concedervi qualche sfizio, e immergetevi nei vostri hobby preferiti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le esigenze di chi vi circonda richiedono la vostra attenzione. Attenti agli abusi. Tornerete ad essere in forma grazie al vostro ottimismo. Potreste beneficiare dei buoni propositi che prenderete.

Oroscopo Branko 3 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Guardare verso il futuro vi distrae… Fate uno sforzo per concentrarvi sulle preoccupazioni pratiche. Avrete davvero bisogno di avere un po’ di tempo per voi stessi. Sconvolgimenti nel vostro rapporto esauriscono la vostra energia.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Avete un immenso bisogno di allontanarvi dalla routine quotidiana e questo vi porta a conoscere nuove persone interessanti. Siete nella miglior forma migliore, ma è necessario fare esercizio fisico. Prendete il controllo della situazione, senza prendere inutili rischi.

Oroscopo Branko 3 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Rivalutate la situazione diversamente, ma non tacete sui vostri desideri. Avete bisogno di affermarvi. Psicologicamente siete in ottima forma! Sarebbe un bene dedicarvi ad una attività, un passatempo, che non sia fisico.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Bisognerà riflettere a fondo prima di lanciarvi. Fate uno sforzo di ritiro dal mondo per arrivarci! Il vostro attuale ritmo vi incita anche a strafare, pensate a rilassarvi totalmente quando sarà possibile.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Vi alternate tra sogni ad occhi aperti e la necessità di agire. Questo ritornello alternante, benché entusiasmante, vi rende sfuggenti oggi. I troppi sforzi fisici o gli esercizi inadatti alla vostra costituzione causano dolori, ma non rinunciatevi.

OROSCOPO BRANKO 2 NOVEMBRE 2021