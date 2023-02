Oroscopo Branko 3 febbraio 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 3 febbraio 2023

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sei davvero forte e combattivo, e questa è una tua grande qualità. Se credi in un progetto, in un ideale, porti avanti le tue idee anche da solo e contro tutti. Tutto questo comporta fatica! In questa giornata puoi contare su una bella capacità di azione. Solo al mattino c’è un lieve fuori forma, ma nel pomeriggio ritrovi una buona energia.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La vita di relazione sarà bene influenzata da queste stelle: se hai un’attività a contatto con il pubblico o cerchi consensi sappi che questo è un periodo importante. Si potrà affrontare tutto con coraggio, in particolare fino agli inizi di maggio, molte delle scelte che hai in mente saranno completate entro la primavera del 2023.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Qualche fastidio può esserci nel corso di queste giornate, oppure sarai proprio tu a dover rimandare un appuntamento. È un momento particolare della tua vita, bene cercare di evitare scontri in famiglia e, se lavori, nell’ambiente professionale.

Oroscopo Branko 3 febbraio 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): È una situazione di recupero lento: Giove è contrario, quindi tutti coloro che hanno avuto una crisi di lavoro ancora non possono dire di essere del tutto soddisfatti. Il periodo più pesante c’è stato alla fine dell’anno scorso, chi si aspettava un premio alla fine non lo ha ricevuto, si può persino pensare di avere lavorato per nulla, o di avere avuto a che fare con delle persone ingrate.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Bene fare scelte importanti che riguardano la casa e la famiglia; potrebbero nascere dispute solo se ci sono questioni legali aperte da tempo, situazioni che riguardano il patrimonio, lasciti o il denaro. Ancora una volta ricordo di agire con logica, non di istinto, sul lavoro piccoli o grandi conflitti possono nascere in questo momento e se devi portare avanti alcune idee. O farti valere ricorda che il tempo limite è quello legato agli inizi di maggi

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Tutto è più faticoso, questa situazione astrologica rivela il fatto che sei preoccupato per l’esito di alcune cose che stai portando avanti. A te piace lavorare, progettare, darti da fare, ma ci sono momenti in cui capisci di avere troppe responsabilità sulle tue spalle e di essere solo a dover affrontare tutto.

Oroscopo Branko 3 febbraio 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Liberarsi di un peso è importante, e non sono pochi i nati sotto il segno della Bilancia che nel corso degli ultimi dieci giorni hanno rivelato qualcosa di importante, una verità nascosta da tempo. Ora puoi muoverti e agire, fare cose che ti divertono di più, è come se ti sentissi più libero di fare. Al contrario di quello che facevi nel passato ti lasci scivolare le cose addosso, al punto che alcune persone potrebbero persino pensare che tu sia diventato superficiale.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): È una giornata che regala parecchie intuizioni. Ora sei più sereno, ti piacciono le sfide e questo ha comportato nel corso degli ultimi mesi l’accettazione di progetti e programmi sulla carta un po’ difficili da realizzare. Il tuo spirito da combattente è una sorta di bussola interiore, come rivela Marte governatore del tuo segno, che porta ad affrontare battaglie quotidiane anche se a parole dici di non amare ogni genere di conflitto.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ecco giornate di continui ripensamenti. Non sei tu ad avere le idee poco chiare ma le persone che ti circondano a non dare stimoli, e tutto questo può alla fine pesare. Ecco perché di recente ho consigliato addirittura di svagarti, fare una passeggiata, muoverti, è opportuno non stare sempre e comunque nei soliti luoghi e con le stesse persone attorno

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ostilità e qualche restrizione nell’ambiente professionale sono da mettere in programma, stai vivendo una situazione che ti rende un po’ agitato. E se c’è da rinnovare un accordo o un contratto entro metà anno ancora non si hanno le idee chiare.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Una situazione astrologica che si rivela promettente per quanto riguarda le prossime settimane. Approfitta delle opportunità per trovare nuovi sbocchi, anche se hai un lavoro indipendente. Ricordo che i prossimi giorni porteranno opportunità a chi vuole investire o acquistare o decidere qualcosa.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Venere continua il transito nel segno. Puoi mettere da parte inibizioni, pretendere qualcosa di più, così potrai dimenticare il passato, in particolare se hai discusso con qualcuno o sei reduce da una separazione. Chi non ha paura di rimettersi in gioco a livello sentimentale, infatti, anche dopo mesi di solitudine potrà fare un incontro speciale, lasciarsi andare a una conoscenza può essere il modo migliore per ricominciare ad apprezzare i sentimenti. Per le coppie di lunga data che non hanno vissuto gravi crisi il recupero è dietro l’angolo.

