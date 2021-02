Oroscopo Branko 3 febbraio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 3 febbraio 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Dovrete fare delle concessioni che non avevate previsto e vi si apriranno nuove porte. Non caricate tutto sulle vostre spalle. Delegate alcuni compiti prima di sentirvi sopraffatti.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarebbe inutile lottare ostinatamente contro i cambiamenti che sapete di dover fare. Va tutto bene, non vi negate una boccata d’aria – vi farà sentire meglio dentro e fuori.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il vostro talento da buon negoziatore è sulla strada giusta. Seguite il vostro istinto senza paura, per fortuna è dalla vostra parte. Non sarete a corto di riscontri oggi e la vostra energia si stabilirà in modo positivo. Sta a voi usarla con saggezza.

Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Riuscirete a risolvere un conflitto tra chi vi circonda, il che vi darà motivo di essere orgogliosi di voi. Sarete troppo intransigenti e duri con voi stessi. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra azione e riposo, riflessione e relax.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vi concentrerete sulle strategie e sulle azioni per raggiungere i vostri obiettivi. È ora di tornare sulla retta via. Raggiungerete il top della forma se dedicherete più tempo a parlare con le persone vicine, senza troppe chiacchiere.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): La vostra fiducia è in crescita e la vostra gioia di vivere sarà alleggerita dall’atmosfera che aleggia intorno a voi. La gente vi apprezzerà! Sarebbe una buona idea dare un’occhiata alla vostra alimentazione. Ascoltate di più il vostro corpo, il vostro istinto vi mostrerà la strada giusta.

Oroscopo Branko 3 febbraio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Siete completamente assorti nei vostri pensieri e sognate ad occhi aperti. Avrete l’ispirazione per compiere progressi nei vostri progetti. State utilizzando troppa energia e la stanchezza potrebbe farvi prendere una brutta piega. Prendetevi tempo per ricaricare le batterie in un ambiente tranquillo e solitario.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Potrebbe essere arrivato il momento per un soggiorno da qualche parte. Avete bisogno di uscire dalla quotidianità, potrebbe farvi sentire meglio. Il vostro morale è ottimo, anche per fare dei cambiamenti al vostro modo di vivere.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): C’è una riunione in vista e vecchi ricordi riaffiorano. Tutto andrà bene se rimanete positivi. Sarete di ottimo umore, ma rischiate di esaurire coloro che vi circondano. Trattate bene gli altri e incanalate la vostra energia in modo proficuo.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Nuove possibilità vi mandano in estasi, sembra come se il destino vi desse una mano nelle vostre speranze e aspettative. Sarebbe un bene disfarsi di alcune abitudini che vi pesano… e che vi fanno sentire in colpa!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Avrete il grande piacere di rendervi utili e la vostra influenza si farà sentire in modo produttivo. Sentirete che le cose procedono lentamente e attingerete alle vostre risorse. Questo è causa di stress, rallentate.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Tutto andrà per il meglio… finché qualcuno non verrà a piangere sulla vostra spalla, in quanto non avrete pazienza! La vostra indecisione deriva dalla stremezza, soprattutto fisica. Avete bisogno di riposo e di una dieta equilibrata.

