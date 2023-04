Oroscopo Branko 3 aprile 2023: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 3 aprile 2023

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Certe volte hai l’impressione di trovarti come in un sogno, dove tutto sembra essere a posto, finché non apri gli occhi e ti rendi conto che la tua vita è una baraonda. Naturalmente hai la tentazione di seguire le tue fantasie, ma oggi non puoi proprio permetterti di sfuggire alla realtà.

Toro (21 aprile – 20 maggio): In questo periodo sembra che tu non possa accordare la tua fiducia a nessuno, come se fossi il solo che fa attenzione alla qualità delle cose. Sicuramente sei un po’ difficile da accontentare e alcune tue esigenze sembrano quasi impraticabili, almeno per gli altri, visto che per te sono del tutto normali.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi non sei dell’umore adatto per prevenire o fronteggiare un rischio, soprattutto in caso di conflitto interpersonale. Se si tratta del partner, cerca di comunicare al massimo per sbloccare la situazione. Se invece si tratta di lavoro, trova il lato costruttivo delle critiche, in modo da poter evolvere, anche se a volte è difficile.

Oroscopo Branko 3 aprile 2023: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Potresti avere voglia di impegnarti a fondo sul lavoro. La produttività di cui darai prova farà molto bene al tuo amor proprio. Tieni presente però che la tua cerchia non ha per forza bisogno di vederti così per apprezzarti. Non sprecare troppo tempo ed energia per mettere in dubbio ogni tua impressione.

Leone (23 luglio – 23 agosto): l’atmosfera è elettrica perché sei circondato per lo più da persone ambiziose e competitive. Anche la persona a te più vicina potrà sentirsi schiacciata, dovrai quindi lavorare per mantenere la pace. Sarai chiaro, netto e preciso nel prendere la tua decisione. Non sopporti coloro che agiscono in maniera ingiusta.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Anche se in questo periodo sei alle prese con un compito particolarmente difficile, non farlo pesare a chi ti sta intorno. Anziché sprecare la tua energia a parlare, concentrati per farla aumentare. Del resto questa non è proprio la giornata giusta per essere al centro dell’attenzione.

Oroscopo Branko 3 aprile 2023: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ti sei alzato con il piede giusto, ma a che serve se tutti ti sembrano di pessimo umore? Invece di cercare di aggiustare qualcosa, fai piuttosto un passo indietro, in veste di osservatore. Rimanda le tue azioni a un altro momento, quando sentirai che la tua cerchia è più ricettiva.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): hai un’agenda talmente fitta di impegni che il più piccolo ritardo potrebbe far andare tutto in frantumi. Sentiti libero di dire di no, per ridurre la pressione. Cerca comunque di non lasciare tutto per l’ultimo momento, altrimenti diventerà molto difficile gestire la situazione.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Ti sei trattenuto per troppo tempo. È il momento di capire chi sei e cosa è importante per te. Oggi non pensare agli altri, né a quello che è giusto per loro. Non chiedere consiglio a nessuno, non è il momento. Concentrarti sui tuoi obiettivi non solo sarà efficace, ma permetterà a chi ti sta intorno di rendersi conto delle tua qualità e delle tue capacità.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Probabilmente avrai un po’ di difficoltà a capire quello che provi davvero, poiché le tue emozioni passano da un estremo all’altro. L’ottimismo e l’eccitazione allontanano la tua paura del cambiamento, risvegliando la tua voglia di vedere cosa succederà in seguito.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Quando pensi ai progetti futuri, hai molte difficoltà a comprendere dove segnare un limite. Sai talmente bene quello che vuoi, che rischi di essere spinto un po’ troppo oltre dal tuo entusiasmo. Anche se tutto sembra andare bene, i problemi potrebbero cominciare non appena ti renderai conto del peso eccessivo delle responsabilità.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Ti sei trattenuto per troppo tempo. È il momento di capire chi sei e cosa è importante per te. Oggi non pensare agli altri, né a quello che è giusto per loro. Non chiedere consiglio a nessuno, non è il momento. Concentrarti sui tuoi obiettivi non solo sarà efficace, ma permetterà a chi ti sta intorno di rendersi conto delle tua qualità e delle tue capacità.

OROSCOPO BRANKO 2 APRILE 2023