Oroscopo Branko 29 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 29 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): I vostri impulsi potrebbero portarvi in un vero e proprio conflitto. Cercate di essere gentili per evitare tali tendenze. Siete confrontati a questi ostacoli. Il morale sarà buono e vi renderà sicuramente efficaci.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete meno emotivi del solito. Questo vi rende terribilmente efficaci nel sistemare alcune situazioni. Sarebbe un bene prendere precauzioni contro il freddo e il vento. L’aria non sarà vostra amica oggi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Vi sentirete avventurosi oggi. La fortuna è dalla vostra parte, grazie ai rischi ben calcolati che avete preso. Non tentatela troppo però, la fortuna limitatevi al fine di non esaurire le vostre riserve energetiche.

Oroscopo Branko 29 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Avrete tempo di concentrarvi su un progetto personale, ma non discutetene ancora. Vi ritroverete a riconsiderare la vostra salute e il vostro stile di vita su base quotidiana e il lavoro in alcuni cambiamenti positivi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non avrete tempo per fare un passo indietro, perché sarà necessario agire in fretta. Evitate le correnti d’aria e gli sbalzi di temperatura. Avete bisogno di recuperare un po’ di sonno.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Non esitate a dare il vostro parere, il vostro realismo non vi mancherà. State sfidando la vostra fortuna, senza rendervene conto. Avete bisogno di esercizio e di riposo, ma non cercate di combinarli.

Oroscopo Branko 29 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Non avete tempo per pensare a tutto prima di agire. Non correte rischi, rimandate una decisione a più tardi! I crampi muscolari e la rigidità del corpo potrebbero rallentarvi. Una carenza vitaminica ne è la causa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La gratitudine è nell’aria e le relazioni crescono, più profonde e più forti. Vi state sforzando troppo e ciò vi sta esaurendo. È necessario prendere tempo per respirare e rimanere così efficienti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Variabili e mutevoli, il vostro umore riflette la vostra reticenza interiore. Siete più sensibili al dispendio di energia oggi e non ci sono segni che ritroverete un equilibrio.

Oroscopo Branko 29 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Non esitate a esprimere la vostra opinione. Sarete realistici come sempre. State involontariamente forzando troppo le cose… Avete bisogno sia di esercizio che di riposo, è quindi consigliato praticare uno sport.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete più accomodante e tollerante rispetto al solito e le persone che vi circondano ne saranno ben liete! Fate attenzione a non fare movimenti troppo bruschi, altrimenti rischiate di sollecitare troppo i muscoli e legamenti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sarete più composti del solito e le persone ripongono la loro fiducia in voi – sarebbe opportuno non abusarne! Potrete anche sentirvi più nervosi… un forte desiderio di una maggiore libertà ne sarà la causa. Dedicate del tempo a voi stessi.

