Oroscopo Branko 29 novembre 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi la tua attenzione è talmente rivolta alla vita degli altri, che rischi di lasciarti sfuggire le tue responsabilità. Sei incentrato sulla condivisione e il bene comune. Anche se il tuo entusiasmo per la generosità è davvero ammirevole, in questo momento rappresenta una barriera per il tuo sviluppo personale.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Un capitolo della tua vita è arrivato a termine, ma il libro è tutt’altro che finito. Il modo migliore per impiegare le tue energie, in questo momento, è tentare di concludere un progetto, anche se pensi che la sua fine sia ancora lontana.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il tuo approccio pragmatico di oggi ti incoraggia a perfezionare i tuoi progetti per i giorni a venire. Adesso che il tuo spirito è molto più sereno rispetto ai giorni scorsi, avrai probabilmente un ‘agenda fitta di impegni. Non hai bisogno di raggiungere subito i tuoi obiettivi, comincia piano piano e accelera in maniera progressiva nel corso dei prossimi giorni.

Oroscopo Branko 29 novembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Hai l’impressione di navigare in acque sconosciute, eppure le emozioni che provi sono piuttosto familiari. Forse hai già visitato questo posto nella tua immaginazione? Attenzione, il tuo progetto potrebbe colare a picco. Ma non ti preoccupare di saltare una riunione o un incontro importante, potrai rimandarli a un secondo momento.

Leone (23 luglio – 23 agosto): qualcuno ti sembrerà assolutamente affascinante. In fondo al cuore senti che questa persona non ha poi così tanto da apportare alla tua vita, e che forse è meglio godersi l’eccitazione ma evitare ogni trappola. Certe volte passi per una persona tutta d’un pezzo, un po’ misteriosa, poiché nessuno conosce davvero quello che ti piace.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo periodo sembra che tu non possa accordare la tua fiducia a nessuno, come se fossi il solo che fa attenzione alla qualità delle cose. Sicuramente sei un po’ difficile da accontentare e alcune tue esigenze sembrano quasi impraticabili, almeno per gli altri, visto che per te sono del tutto normali.

Oroscopo Branko 29 novembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): al lavoro qualcuno ti troverà un po’ maniacale. Stai facendo di tutto per restare rigoroso e preciso, ed hai ragione, perché sai che una buona organizzazione, la cura dei dettagli e la determinazione pagano. Invece a casa ti sentirai alquanto imprevedibile. La routine ti va stretta, hai bisogno di un po’ d’avventura.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Il periodo di incertezza che stai attraversando potrebbe influire sulla tua autostima. Nello stesso tempo, quello che perdi in questa leggera confusione, lo guadagni in carisma, creatività e socievolezza, che sia nel tuo lavoro o a casa. A volte bisogna approfittare delle opportunità e adattarsi alle influenze esterne.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Che gioia venire fuori da questi ultimi giorni ripetitivi e abitudinari! Oggi hai l’intenzione di fissare degli obiettivi più elevati. Ti focalizzerai totalmente sul nocciolo della questione, quasi a diventarne cieco. La tua sincerità strabordante potrebbe mettere a disagio alcune persone vicine.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa giornata dovrebbe svolgersi piuttosto tranquillamente se manterrai l’attenzione. Sei fiducioso rispetto a una decisione importante sopraggiunta negli ultimi giorni, ma non vuoi farti portare troppo lontano. Non essere cocciuto in merito alle tue esigenze.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sapere quello che vuoi è sicuramente una buona cosa, a parte quando non corrisponde esattamente con quello che ci si aspetta da te. Hai difficoltà a trovare una soluzione a questo dilemma e le responsabilità ti impediscono di seguire il cuore.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo):Nonostante tu sia pronto ad accogliere un evento speciale nella tua vita, dovrai ancora aspettare un giorno o due. Goditi il momento presente e quello che ti offre, invece di aspettare il futuro, non sai esattamente che cosa ti aspetta.

