Oroscopo Branko 29 maggio 2021: Ariete, Toro e Gemelli

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Continuate con i vostri piani. Seguite l’entusiasmo di ieri, le cose positive sono all’orizzonte. La vostra distrazione è in aumento e avete difficoltà a trovare una certa calma. Avete bisogno di fare più esercizio fisico.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sul fronte amicizia otterrete successo. Questo è il momento di rivedere le cose con alcune persone. Sarebbe bene prendere precauzioni contro il freddo e il vento. L’aria non è un elemento favorevole per voi oggi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Farete una scelta precisa che porterà risultati il prossimo giugno. Il vostro giudizio è giusto, continuate così. Bisogna far svanire le preoccupazioni domestiche, per bilanciare i livelli di energia e indirizzarla in modo costruttivo.

Oroscopo Branko 29 maggio 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Le amicizie saranno evidenziate e costituiranno un fattore importante per la vostra realizzazione. Non siate così duri con voi stessi, anche se siete convinti che vi aiuterà a procedere più rapidamente. Attingerete alle vostre riserve. È tempo di riconsiderare vostri giudizi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Scoprirete lati inattesi da chi ci circonda. È un giorno di sorprese. La vostra mente pullula di nuove idee. Organizzate le vostre azioni a lungo termine, ma senza farvi prendere dal panico.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le rimesse in discussione sono all’ordine del giorno. Farete il passo giusto e vi sarà facile procedere. Avete bisogno di rilassarvi e di sormontare le preoccupazioni mondane che vi hanno preoccupati durante tutto il giorno.

Oroscopo Branko 29 maggio 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Valuterete la situazione con maggiore obiettività e il vostro ragionamento logico vi porterà fortuna. È un momento ideale per intraprendere uno sport. Avrete bisogno di esercizio fisico e di un po’ d’aria fresca in un contesto che vi allontani dalla vostra routine quotidiana.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Il vostro rapporto con i bambini e i giovani sollevano il vostro morale. Indossare una maschera non fa per voi. Se uscite, tenete i piedi per terra e non assumete di essere invincibili… Non ci sono sintomi di carenze vitaminiche.

Oroscopo Branko 29 maggio 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avrete la possibilità di dimostrare di avere più libertà di quanto pensate. Uscite dalle vostre abitudini! Dimostrate di essere più sensibili quando vi stancate oggi, state per tornare ad uno stile di vita più equilibrato.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Assertivi, testardi e spensierati al contempo, affronterete i compiti che vi attendono a testa alta. Non lasciate che gli altri vi intrappolino in lunghi discorsi che consumano la vostra energia, fateli arrivare al dunque.

