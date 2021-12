Oroscopo Branko 29 dicembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 29 dicembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sarete più efficaci, escludendo il superfluo. L’entusiasmo vi porterà a consumare tanta energia, quindi moderate i vostri impulsi ed evitate di spingervi al limite.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non tergiversate nel mostrare i vostri desideri… Presentate le cose in modo disarmante e ottenete successo più facilmente, così come le nuove conquiste. Rimanere naturali sarà il vostro asso nella manica

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avrete ragione a seguire il vostro intuito. Non mettete in discussione tutto a tutti i costi. Concedetevi delle pause durante il giorno. È necessario fare un passo indietro per i vostri nervi

Oroscopo Branko 29 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non prendete pettegolezzi per fatti, raccogliete più informazioni prima. Potrete vivere alcuni inconvenienti minori che vi aiuteranno a capire che potreste apportare alcuni miglioramenti per la vostra salute e benessere. Non trascurate uno stile di vita sano.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vi renderete conto che avete fatto bene a rispettare le vostre armi. Il successo è ormai a portata di mano. Avete bisogno di allontanarvi dalla routine, di rilassamento mentale, che vi manca in questo momento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Sarete bravi a capire i problemi di coloro che vi circondano. Cercate di non essere troppo duri nei consigli che date. Siete maggiormente in grado di controllare la vostra sensibilità e ricevere una sferzata di energia. La vostra forma fisica sta migliorando, visto che gestite le riserve al meglio.

Oroscopo Branko 29 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Le attività di gruppo e il lavoro di squadra saranno molto positivi per il vostro ego. Rischiate di consumare chi vi circonda! Controllate i vostri nervi e quelli degli altri!

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra indecisione vi mette a disagio e avete bisogno di risolvere una situazione per ritrovare la pace interiore. Siete privi di energia ma la vostra mente vivace controbilancia questa tendenza. Sarebbe un bene rilassarvi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Oggi è il giorno perfetto per perdonare e riconciliarvi con un vostro caro. Tantissime cose intorno a voi rischiano di prendervi tutta l’energia. Cercare di trovare un po’ di pace e di tranquillità e ascoltate il vostro corpo.

Oroscopo Branko 29 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Potrete evitare errori se ascoltate i consigli altrui. Siate aperti ai loro suggerimenti. Attenti a non lasciarvi invadere dalle preoccupazioni altrui. Pensate prima di prendere un impegno.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vi alternate tra sogni ad occhi aperti e la necessità di agire. Questo ritornello alternante, benché entusiasmante, vi rende sfuggenti oggi. I troppi sforzi fisici o gli esercizi inadatti alla vostra costituzione causano dolori, ma non rinunciatevi.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Le persone che vi circondano saranno più occupate, ma la calma vi permetterà di assaporare le gioie della vita. C’è un vantaggio a conoscere i propri limiti. Fate uno sforzo per rimanere ragionevoli, in particolare quando si tratta di mangiare.

OROSCOPO BRANKO 28 DICEMBRE 2021