Oroscopo Branko 29 agosto 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 29 agosto 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Non avete tanta voglia di scherzare oggi. Siete immersi nei vostri pensieri più profondi. Rilassatevi. Imparerete molto di più sul vostro partner e svilupperete la vostra intimità. È un buon momento per i nuovi incontri. Esprimete il vostro entusiasmo e parlate anche di voi!

Toro (21 aprile – 20 maggio): Vi sentirete ispirati a raggiungere un maggiore equilibrio nel vostro stile di vita. Una sensazione di stanchezza vi fornisce un indizio: una serata tranquilla sarebbe l’ideale, riposo nella privacy della propria casa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Non sentite il bisogno di giustificarvi ogni volta. Avrete controllo della vostra vita. Dovreste temere la vostra ingordigia, non esagerate a tavola, sapete che vi appesantisce

Oroscopo Branko 29 agosto 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vostra prospettiva realistica vi aiuterà a mettere le vostre aspettative in prospettiva. Siate pazienti e concentratevi sulla qualità piuttosto che sulla velocità. Siete pronti per la sfida delle mansioni domestiche di base… Siete in buona forma, soprattutto fisica.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Siete più impulsivi del solito. Evitate gli sport estremi e le discussioni burrascose. Siete più a vostro agio con voi stessi e riuscire ad ascoltare meglio le vostre esigenze. Avete bisogno di bere più liquidi e di adottare una dieta più leggera.

Oroscopo Branko 29 agosto 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Buone notizie all’orizzonte, l’atmosfera di oggi non farà che aumentare la vostra fiducia. Approfittate della relativa calma di oggi per pensare realmente a cosa manca nella vostra dieta.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sarete più determinati che mai a rispettare gli impegni e sarete orgogliosi di ciò che avete ottenuto. Vi investite troppo nelle vostre azioni e avete bisogno di un periodo di riposo, trovate un po’ di tempo per rilassarvi in un ambiente tranquillo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): I vostri presentimenti erano fondati e la notizia non sarà una sorpresa per voi. Sapete cosa fare, quindi fatelo. Attenti a non scoraggiarvi troppo. Lasciatevi coccolare, vi sentirete meglio.

Oroscopo Branko 29 agosto 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Riceverete delle buone notizie. Quindi, aprite la vostra posta senza preoccuparvi! Non rassegnatevi troppo facilmente. Vi sentirete meglio se compirete uno sforzo su di voi. Rallentate i vostri ritmi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Niente vi chiederà di compiere sforzi importanti oggi. Non iniziate le cose se non siete sicuri che sarete in grado di finirli! L’influenza di Mercurio vi guiderà a cercare un po’ di pace per liberare la mente, e questo faciliterà l’irritazione che sentite dentro.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

