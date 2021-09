Oroscopo Branko 28 settembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 28 settembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Siete improvvisamente colti da una sensazione di libertà. Evitate di prendere decisioni importanti oggi. Avete una senso di serenità e di calma, che vi permetterà di ricaricare le batterie. Ne avrete bisogno, quindi vi è permesso.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Tutto andrà bene oggi, finché nessuno verrà a piangere sulla vostra spalla – non sarete dei più pazienti! Potreste facilmente fare un danno oggi, fate attenzione a non fare movimenti goffi.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Avete l’intenzione di ottenere un riscontro positivo per gli sforzi compiuti il mese scorso. I festeggiamenti sono dietro l’angolo. E ne avrete motivo! Le malattie psicosomatiche e i disturbi lievi che presentate sono causati dalle vostre frustrazioni. Sarebbe un bene riconoscerli e affrontare il problema alla fonte.

Oroscopo Branko 28 settembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Se vi mettete a disposizione di tutti quelli che hanno bisogno di voi, sarete costretti ad arrabbiarvi per impostare dei limiti. I disturbi minori vi ricordano che potete migliorare il vostro benessere, non trascurate la salute.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il clima è costruttivo e gratificante nei rapporti e la fortuna è dalla vostra parte nella creazione di nuovi legami. State perdendo troppo tempo su questioni banali e estenuanti. Basta poco per capire il motivo per il quale siete stanchi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’entusiasmo vivace che mostrate fa da sfondo in tutti i settori della vostra vita. Dovreste modificare il ritmo della vostra routine quotidiana per trovare un equilibrio migliore e uno stile di vita più stabile.

Oroscopo Branko 28 settembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Sentite la necessità di concentrarvi su ciò che è conta veramente. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento per l’improvvisazione. La fortuna sarà dalla vostra parte oggi. Questo è il momento di trasformare alcuni aspetti della vostra vita quotidiana.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): I diversi stati d’animo vi porteranno fortuna – è il momento di creare nuovi contatti. Sarete più sensibili al freddo, copritevi bene e muovetevi di più.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): La vostra energia psichica è in crescita e vi da grinta. Condividerete questa energia con le persone che frequentate. C’è troppo stress intorno a voi e raggiungerete il vostro limite. Cercate di trovare un posto tranquillo e silenzioso per riposare la mente.

Oroscopo Branko 28 settembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Avete impostato la barra estremamente elevata. Dovreste fare affidamento solo su voi stessi per raggiungere il vostro obiettivo, arriverete alla meta. La vostra dieta sta recentemente causando problemi digestivi ed è ora necessario di rimediarvi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Vivete la vita appieno. Non preoccupatevi più di tanto dei dettagli! Inspirate più profondamente, vi aiuterà a trovare la calma necessaria per compiere le operazioni di riorganizzazione che state mettendo in atto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sembrate più che mai energici e determinati. Seguite le vostre nuove priorità. Vi sentirete stanchi e avrete bisogno di evadere, di uscire dalla routine di tutti i giorni.

OROSCOPO BRANKO 27 SETTEMBRE 2021