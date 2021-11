Oroscopo Branko 28 novembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 28 novembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sarete pienamente disposti a lavorare con gli altri perché vi piacerà sentirvi utili. Avete bisogno di rilassarvi e ad ascoltare maggiormente le vostre esigenze di base senza orgoglio, che è fuori luogo. Dormite di più.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Se dovete lavorare oggi, troverete difficile rimanere concentrati. Le discussioni predominano. I vostri impulsi vi impediscono di dosare i vostri sforzi e questo vi esaurisce. Prendere un giorno di riposo sarebbe l’ideale.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Sarete più determinati che mai a rispettare gli impegni e sarete orgogliosi di ciò che avete ottenuto. Vi investite troppo nelle vostre azioni e avete bisogno di un periodo di riposo, trovate un po’ di tempo per rilassarvi in un ambiente tranquillo.

Oroscopo Branko 28 novembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Gli influssi dei pianeti sono, per così dire, meno tesi oggi… Però una lieta notizia giungerà in compenso. Perdete la calma molto velocemente, e ciò diminuirà la vostra energia. Prendete un po’ di distanza, avete abbastanza tempo per farlo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Vi giungono buone notizie e raccoglierete ciò che avete seminato tra coloro che vi circondano. Adesso vi sentite più in forma e pronti a concentrarvi su ciò che conta per voi. L’importante sarà di fermarsi prima di esaurirvi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): C’è una riunione in vista e vecchi ricordi riaffiorano. Tutto andrà bene se rimanete positivi. Sarete di ottimo umore, ma rischiate di esaurire coloro che vi circondano. Trattate bene gli altri e incanalate la vostra energia in modo proficuo.

Oroscopo Branko 28 novembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Vi troverete di buon umore, ma sarete pronti a spostare le montagne! Recuperate il tempo perso. Il vostro senso di apatia deriva dal vostro esaurimento, in particolare fisico. Concedetevi una pausa.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): La vostra ipersensibilità tende a rendervi troppo permalosi, cercate di vedere le cose razionalmente. Con il vostro atteggiamento incurante, dovrete rallentare il ritmo perché volete fare tutto e subito – vi servono evasione e tranquillità.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Cercate di più le persone che condividono i vostri valori fondamentali, per essere in grado di stringere rapporti più stretti. Attenzione alla vostra digestione, e rivalutate la vostra alimentazione.

Oroscopo Branko 28 novembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sarete in grado di far luce su una questione importante con qualcuno. Era ora che faceste così! State tenendo una buona forma, e saprete esattamente come mantenerla, la cosa più importante sarà quella di fermarsi prima di stancarsi totalmente.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Le scelte che fate oggi saranno più importanti che mai. Guardate il futuro e il modo in cui vi giungerete. Siete in ottima forma, ora dovete solo imparare ad anticipare le quantità energetiche che alcune attività richiedono.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avrete l’impressione che le cose stanno andando in fretta… parlare con gli altri vi aiuterà a tenere il passo. La vostra mente e corpo sono in perfetta armonia, sempre più equilibrati. Sarebbe però una buona idea fare qualche esercizio.

OROSCOPO BRANKO 27 NOVEMBRE 2021