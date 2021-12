Oroscopo Branko 28 dicembre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 28 dicembre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Avrete una chiara idea delle intenzioni di alcune persone. Traete le vostre conclusioni. Dovrete rinunciare alle vecchie abitudini e rimetterle in discussione in modo da proseguire nella giusta direzione.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Sarete più a vostro agio in compagnia ed è il momento di curare i vostri rapporti nel modo giusto. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi per compensare i periodi di abbandono. Controllate la vostra dieta, al fine di porvi rimedio.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La vostra tendenza a rimuginare sul passato potrebbe rendervi depressi, quindi non sprofondate nei rimpianti. La vostra voglia di vivere vi dà slancio. Non rovinate tutto per strafare a tavola. Attenti a non mangiare troppo.

Oroscopo Branko 28 dicembre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La vostra lucidità vi sarà molto utile, quindi non esitate a esprimere la vostra opinione, il vostro realismo non mancherà. Troverete facile immergervi nel lavoro cerebrale. Non dimenticate di passare a qualcos’altro dopo, per svuotare la testa.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La vostra fiducia in voi stessi è in progresso. Delle verità si rilevano con una persona del vostro ambiente. Una stanchezza fisica si fa sentire, avreste bisogno di riposo e di un cambiamento d’aria, nell’attesa, bisogna rilassarsi.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Otterrete grande soddisfazione dedicando tempo ad un amico che ha bisogno del vostro sostegno. Avete bisogno di rallentare un po’, in modo da ascoltare i vostri istinti più profondi. Concedetevi un periodo di riposo senza sentirvi in colpa – non avete motivo per farlo.

Oroscopo Branko 28 dicembre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Siete più propensi ad aumentare le vostre speranze, quindi ottenete maggiori informazioni. Vi sentite a vostro agio con voi stessi, e più in sintonia con il vostro corpo. Mantenete l’entusiasmo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): È il momento di far valere i vostri diritti. Non rimanete sulle vostre posizioni però, i vostri sforzi sarebbero vani. Un’opportunità di diversivo vi solleva dalla routine quotidiana. È bene per ricaricare le batterie.

Oroscopo Branko 28 dicembre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il buon umore vi rende popolari con chi vi circonda. Sarete bravi a diffondere questo sentimento e sarete al top della forma. Non cercate di affrontare tutti i problemi in una sola volta. Pensate alla vostra dieta.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La vostra energia psichica è in crescita e vi da grinta. Condividerete questa energia con le persone che frequentate. C’è troppo stress intorno a voi e raggiungerete il vostro limite. Cercate di trovare un posto tranquillo e silenzioso per riposare la mente.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): La vostra intuizione vi aiuterà a superare una considerevole preoccupazione. Siete determinati a combattere nella giusta direzione. Se riuscite a dissipare i vostri dubbi, sarete in grado di mantenere la vostra energia mentale ad un livello elevato.

OROSCOPO BRANKO 27 DICEMBRE 2021