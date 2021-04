Oroscopo Branko 28 aprile 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 28 aprile 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Sarete in grado di agire secondo i vostri interessi con calma ed efficienza. È il momento di parlare con la vostra banca. Avrete bisogno di completa pace e tranquillità e per ricaricare le batterie. Non cedete a troppe tentazioni culinarie

Toro (21 aprile – 20 maggio): Non vi annoiate oggi. Troverete un modo per creare mille cose da fare, anche se queste sono banali. Una sensazione di stanchezza ostacola le vostre attività e troverete la soluzione a tavola. La mancanza di vitamine ne è anche un motivo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La giornata scorrere rapidamente. Dovrete fare degli spostamenti, che saranno soddisfacenti. Una discussione con persone di grande esperienza vi farà probabilmente capire che i vostri eccessi sono dannosi.

Oroscopo Branko 28 aprile 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Non forzate le persone che vi circondano a dare il loro consenso. Restate voi stessi, questa sensazione di isolamento non durerà. Prendete tempo per uscire, andare a fare una lunga passeggiata o qualche sport, vi aiuterà a sbarazzarvi di ogni tensione che avrete

Leone (23 luglio – 23 agosto): Otterrete un guadagno inaspettato, un aumento. Raccoglierete ciò che avete seminato. A dispetto della vostra assoluta necessità di agire, il vostro corpo ha disperatamente bisogno di riposo. Sarebbe una buona idea prenderlo in considerazione, per poter ricominciare da capo.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Oggi scoprirete dei vostri aspetti tramite le vostre reazioni spontanee. Una buona quantità di sonno sarebbe buona cosa. Corpo e mente ne hanno bisogno.

Oroscopo Branko 28 aprile 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Avrete l’opportunità di un cambiamento e di mantenere la distanza. Fuggite senza sentirvi in colpa. Avete bisogno di stare da soli in tutta tranquillità, per ricaricare le batterie dei vostri processi mentali. La vostra mente chiede riposo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avrete l’opportunità di un cambiamento e di mantenere la distanza. Fuggite senza sentirvi in colpa. Avete bisogno di stare da soli in tutta tranquillità, per ricaricare le batterie dei vostri processi mentali. La vostra mente chiede riposo.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Non avrete problemi nel pensare al vostro lavoro con un po’ di distacco, tenendo conto della vostra vita privata. È il momento di far valere i vostri diritti. Non rimanete sulle vostre posizioni, i vostri sforzi sarebbero vani.

Oroscopo Branko 28 aprile 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio):I vostri talenti da negoziatori saranno molto utili per calmare i conflitti intorno a voi. La vostra eccessività vi fa sprecare energia in modo sconsiderato. Frenate questi impulsi. Oppure prendere tempo per recuperare in seguito.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete più a vostro agio in compagnia ed è il momento di curare i vostri rapporti nel modo giusto. Avete bisogno di prendervi cura di voi stessi per compensare i periodi di abbandono. Controllate la vostra dieta, al fine di porvi rimedio.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Gli umori variabili e mutevoli sono un riflesso della vostra esitazione interiore. Dimostrate di essere più sensati nel modo di consumare energia ed un maggiore equilibrio è evidente.

OROSCOPO BRANKO 27 APRILE 2021