Oroscopo Branko 28 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 28 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio raggiungerà un buon aspetto. Per te significherà maggior fiuto per gli affari e la possibilità di buttarti in progetti proficui. Approfittane!

Toro (21 aprile – 20 maggio): L’oroscopo di Branko per oggi preannuncia l’arrivo di Mercurio nel segno. Il pianeta della comunicazione ti aiuterà a esprimere al meglio le capacità comunicative, la tua astuzia e la tua vivacità intellettuale.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): La settimana è cominciata in modo tranquillo. L’influsso di Mercurio non sarà ostile, ma oggi ti spronerà a essere più riflessivo. Il consiglio delle stelle: di fronte a scelte importanti ragione bene.

Oroscopo Branko 28 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Oggi, l’oroscopo di Branko anticipa Mercurio in posizione favorevole. La settimana potrebbe essere iniziata con un progetto interessante o un accordo da valutare: non fartelo sfuggire!

Leone (23 luglio – 23 agosto): Oggi, come indica l’oroscopo di Branko, Mercurio farà il suo ingresso nel segno del Toro. Per te significherà avere un amico in più, pronto a tirarti fuori dai guai. L’astrologo istriano ti esorta, comunque, a non immischiarti in questioni legali impossibili.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): L’oroscopo di Branko prevede per oggi una giornata positiva. Mercurio in Toro ti regalerà maggiore lucidità e abilità comunicative, quelle necessarie ora per concludere un affare e ambire a uno scatto di carriera.

Oroscopo Branko 28 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): La settimana per te è cominciata col piede giusto. Secondo il popolare astrologo, Mercurio in Toro ti renderà pratico, in grado di gestire con sapienza le questioni famigliari così come i progetti lavorativi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Oggi dovrai muoverti con la massima cautela. Mercurio sarà nel segno del Toro, in posizione dissonante: per te significherà la possibilità di dover affrontare alcune difficoltà pratiche.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Da oggi Mercurio raggiungerà il segno del Toro. Secondo l’oroscopo di Branko sarà in aspetto positivo e ti stimolerà le idee, sosterrà maggiormente le attività legate allo studio e all’approfondimento e i lavori a contatto con in bambini.

Oroscopo Branko 28 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questa settimana è cominciata bene per te: Mercurio ti sarà amico. Avrai uno slancio in più nelle questioni pratiche e famigliari, buone capacità di mediare e confrontarti con gli altri. Sfruttale al meglio!

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il suggerimento dell’oroscopo di Branko per oggi è di fermarti, riposare un po’ e prenderti del tempo per riorganizzare il tuo lavoro. Dopo giorni in cui hai corso molto, questo lunedì Mercurio in Toro ti incoraggia a rallentare il ritmo.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): L’ingresso di Mercurio in Toro sarà molto positivo per te. Se hai delle trattative in corso, sappi che da oggi sarai messo alle strette. Dovrai stringere un accordo, passare alle firme una volta per tutte, senza più temporeggiare.

