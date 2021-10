Oroscopo Branko 27 ottobre 2021: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 27 ottobre 2021

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): State inconsapevolmente giocando con il fuoco… Il vostro senso dell’umorismo rischia di mettere qualcuno in imbarazzo. La vostra distrazione vi espone maggiormente ad incidenti. Fate attenzione durante la manipolazione di oggetti.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Stabilirete contatti interessanti che vi apriranno delle opportunità. Sono in vista delle nuove amicizie molto positive. In compenso, il vostro cervello in fermento esige momenti di relax. Datevi modo di farlo e tutto andrà per il meglio!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Siete visti in modo positivo da chi vi circonda, quindi sfruttatelo al meglio e traetene vantaggio. Siate particolarmente attenti a non mangiare troppo. Avete bisogno di uno sfogo fisico.

Oroscopo Branko 27 ottobre 2021: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): La vostra gentilezza vi porterà fortuna, vi sentite utili e il favore verrà restituito. Finirete per avere delle conversazioni molto positive, che vi porteranno le energie che sembravano mancare.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Non entrate in polemiche assurde, evitate discussioni inutili! Le attirate molto oggi! Ultimamente la vostra alimentazione è stata trascurata, ed è il momento di risolvere la cosa.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Coloro che vi circondano vi offriranno nuove opportunità. Trovate un modo per trarne beneficio senza passare per l’opzione facile. Sarete nel bel mezzo di un’onda di passione con il vostro partner… Estenuante, ma così esaltante! Non vi mettete in discussione, accogliete semplicemente la passione.

Oroscopo Branko 27 ottobre 2021: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dovrete prendere delle decisioni sul momento. La giornata sarà emotivamente carica, ma in senso buono. Sarete più consapevoli delle vostre esigenze oggi. Avete più controllo delle vostre energie e siete sulla strada giusta.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Avete entusiasmo e carisma più che mai, con una voglia di emozioni. L’inaspettato vi tende le sue braccia e sentite il bisogno di fuggire. Se siete single è previsto un incontro sorprendente.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Selezionate le fonti d’informazione e di certo non sprecherete il vostro tempo. Avete bisogno di fare le cose per bene e nulla ve lo vieta, anche se esagerate… Questo è l’unico punto debole per i vostri livelli di energia.

Oroscopo Branko 27 ottobre 2021: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Sembra essere una giornata tranquilla… È tempo di pensare di più su a voi e a chi vi circonda! Non dimenticate di riscaldarvi gradualmente prima di fare esercizi e fate attenzione ai movimenti bruschi anche. La moderazione è consigliabile.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Sarete particolarmente attratti da strane esperienze oggi… pensate alle conseguenze prima di farvi coinvolgere. Dimenticare il mondo e rilassarsi a casa sarà davvero allettante, trovate il tempo di farlo senza sentirvi in colpa.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Avrete l’opportunità di un cambiamento e di mantenere la distanza. Fuggite senza sentirvi in colpa. Avete bisogno di stare da soli in tutta tranquillità, per ricaricare le batterie dei vostri processi mentali. La vostra mente chiede riposo.

OROSCOPO BRANKO 26 OTTOBRE 2021