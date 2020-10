Oroscopo Branko 27 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 27 ottobre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi non hai bisogno di eccessi per dimostrare il tuo affetto a quella persona speciale. Puoi anche cercare di occultare la tua attrazione e nascondere le tue emozioni. Tuttavia, se vuoi evitare qualsiasi ambiguità, e soprattutto riuscire ad ottenere quello che desideri, è importante rivelare quello che porti nel cuore.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Che si tratti di esprimere la tua originalità o di mostrare quello che hai cominciato, oggi non è comunque la giornata adatta per dimostrare le tue reali potenzialità. Uno dei motivi per cui trovi interesse nel tuo lavoro è che riesci a metterci la tua personalità. Questo ti dà la sensazione di non ripetere ogni giorno le stesse cose.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Il ritorno della luna nel tuo segno è una vera benedizione perché ti riporta coi piedi per terra e ti invita a riscoprirti dall’interno. La tua intimità non è poi così scontata per i tuoi cari o i tuoi colleghi, ma oggi non avrai alcuna difficoltà a dire quello che pensi. In ogni modo, seleziona con cura le persone con cui confidarti ed evita di dire più di quanto non sia necessario.

Oroscopo Branko 27 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): ti senti in forma e fai bene perché la vita ti sorride. Sei in perfetto equilibrio tra il desiderio di fare qualcosa e la capacità di investire il tempo e la fatica necessari per riuscirci. Tuttavia, se i dubbi ti assalgono, non sprecare energie per chiederti che cosa ti sei perso o se sei all’altezza. Trai il massimo beneficio dalle opportunità che si presentano sul tuo cammino.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Chiunque si frapponga nel cammino della tua gratificazione avrà una sorpresa quando ti mostrerai pronto al conflitto. Non sei dell’umore adatto per sopportare i giudizi arbitrari o ingiusti. Oggi la tua forza emotiva è più forte del solito e forse dovresti fissare dei limiti per fare in modo che questo non ricada su di te in un secondo momento.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): potresti essere sommerso da una moltitudine di informazioni, a volte contraddittorie tra loro. Senti il bisogno di individuare la verità in mezzo a tutto questo, ma ogni volta che sembri esserci vicino, c’è sempre qualcos’altro che ti orienta verso una nuova direzione.

Oroscopo Branko 27 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ei come un parafulmine che attira l’elettricità in ogni dove. Allora se il fulmine non ti riporta coi piedi per terra, il lampo di luce dovrebbe non soltanto aprirti gli occhi, ma soprattutto mostrare tutto quello che si trova nel tuo campo visivo. Poco importa la direzione che prendono i tuoi pensieri, la tua mente è saldamente legata a loro, e riuscirai a superare una tappa che ti prefiggevi da tanto tempo.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le cose ci mettereanno del tempo per arrivare e dovrai fare un compromesso sul lungo termine. Per poter raggiungere i tuoi scopi, dovrai escogitare qualcosa, e soprattutto ti servirà del tempo per dimenticare qualcuno che ti ha voltato le spalle nel momento del bisogno, questa non è la giornata giusta per cercare noie!

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Quando pensi ai progetti futuri, hai molte difficoltà a comprendere dove segnare un limite. Sai talmente bene quello che vuoi, che rischi di essere spinto un po’ troppo oltre dal tuo entusiasmo.Anche se tutto sembra andare bene, i problemi potrebbero cominciare non appena ti renderai conto del peso eccessivo delle responsabilità.

Oroscopo Branko 27 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Questo è il momento di tirare le redini e riprendere il controllo della tua vita, soprattutto se recentemente ti sei chinato dinanzi all’autorità. Sta a te di interpretare il ruolo centrale. Fortunatamente, puoi assumere questo ruolo con la complicità degli altri.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): potresti ricevere un nuovo stimolo da parte dei tuoi amici. E poi, non sarà soltanto un’impressione, potrai usufruire di alcuni consigli di un conoscente, qualcuno che può influire direttamente sul tuo quotidiano. Saranno dei suggerimenti disinteressati e molto pertinenti. Non accontentarti di seguire la routine, è il momento giusto per mettercela tutta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): salti da un’attività all’altra senza finire quello che hai cominciato. In questo momento sei troppo distratto per arrivare in fondo alle cose. Non concentrati sui tuoi sogni, quello che hai sott’occhio ha bisogno del tuo intervento ed è molto più vantaggioso per te.

