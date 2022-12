Oroscopo Branko 27 dicembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 27 dicembre 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Ti senti vacillare avanti e indietro, senza sapere quale sia il modo migliore per esprimerti a proposito della tua vita sentimentale. Un giorno respingi completamente le convenzioni e ti ribelli contro l’autorità, il giorno dopo ti lecchi docilmente le ferite, facendo quello che ti viene detto.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Forse vorresti poter nascondere l’inevitabile sotto al tappeto, ma non è possibile. Anche se vuoi fare la scelta giusta per delle questioni importanti come il denaro, tendi a scegliere la facilità. Le soluzioni temporanee sono problematiche quanto la totale assenza di soluzioni, cerca quindi di farti forza per affrontare di petto il presente, come se fosse la tua ultima possibilità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Anche se in questo periodo sei alle prese con un compito particolarmente difficile, non farlo pesare a chi ti sta intorno. Anziché sprecare la tua energia a parlare, concentrati per farla aumentare. Del resto questa non è proprio la giornata giusta per essere al centro dell’attenzione.

Oroscopo Branko 27 dicembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): una tua sfuriata potrebbe lasciarti di stucco. Se fai parte di un gruppo o lavori in squadra, avrai delle difficoltà a tenere per te i tuoi sentimenti. Separa le cose importanti da quelle inutili ma non tenerti dentro le cose che devono essere dette, anche se questo potrebbe pregiudicare la tua inclusione nel gruppo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): La tua attuale sensazione di disagio proviene da una persona che pretende da te certe informazioni o certi sentimenti che non hai. Non servirà a niente inventarti delle scuse, potrebbe essere visto come un atteggiamento disonesto. Tanto vale essere sinceri.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Il tuo buon senso e il tuo parere oggi verranno sollecitati dal tuo entourage, poiché sei qualcuno di molto perspicace e con i piedi per terra. Questa è una buona cosa, perché sei in vena di condividere le tue idee e di dimostrare le tue capacità.

Oroscopo Branko 27 dicembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Oggi la tua vita amorosa si trova in una posizione privilegiata, con conseguenze positive sul tuo morale. Supererai facilmente le difficoltà, dando prova di diplomazia. Se in questo momento stai cercando di vendere o riordinare qualcosa, il carisma sarà la tua carta vincente. Tuttavia, questa giornata non sarà all’insegna dell’esuberanza e degli eccessi.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Via via che la giornata scorre, ti rendi conto di non poter ignorare tutto il lavoro che devi finire a breve, non puoi proprio evitarlo. Fortunatamente hai avuto diverse occasioni di divertimento ultimamente e ti senti pronto per rimboccarti le maniche. Prendi le disposizioni necessarie e assumi un atteggiamento idoneo, non c’è più tempo da perdere.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): l tuo sguardo arriva molto lontano, stai pensando a lungo termine, sia per quanto riguarda i tuoi progetti che l’evoluzione dei tuoi rapporti con la tua cerchia più ristretta. Non per questo devi trascurare gli impegni che richiedono la tua attenzione nell’immediato, che pur essendo i meno piacevoli, hanno comunque bisogno della tua energia e forse che tu rivaluti le tue priorità, una dopo l’altra.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): sei molto carismatico, e risoluto a non sprecare questo dono per delle frivolezze. Prenditi il tempo per distinguere ciò che è significativo da ciò che non lo è, prima di dire qualsiasi cosa. In tale contesto, se dovessi ritrovarti impegnato in una conversazione fatta di pettegolezzi o di futilità, non avere un giudizio troppo duro nei tuoi confronti, né in quelli delle persone con cui stai parlando.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Prendere le distanze da un gruppo di colleghi o amici dovrebbe aiutarti a vedere le cose sotto una nuova luce. Hai bisogno di più indipendenza, e la otterrai, a qualunque costo. Non sopporti più la sensazione che qualcuno stia controllando ogni minimo dettaglio della tua vita. Il cambiamento è inevitabile, ma non importa che tu faccia tutto in una volta.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Anche se stai pensando di prenderti delle ferie, la mancanza di tempo o di soldi potrebbe farti lasciar perdere. Non soccombere alla frustrazione e concentrati piuttosto sulla ricerca di soluzioni alternative. Ciò di cui hai bisogno è soprattutto staccare, non ti serve nessun lusso né bene materiale.

