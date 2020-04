Oroscopo Branko 27 aprile 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 27 aprile 2020

da brankoelestelle.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): La tua settimana si conclude con l’umore alto. Anche se in questo momento le misure restrittive ci costringono a restare a casa l’oroscopo di Branko ti consiglia di dedicare la giornata di oggi alla programmazione di un viaggio, in vista di quando l’emergenza sarà risolta.

Toro (21 aprile – 20 maggio): La tua settimana si conclude all’insegna delle belle emozioni. Oggi, secondo l’oroscopo di Branko, molti Toro potranno sentire attrazione per qualcuno. Se sei single approfitta dei social per fare nuove conquiste!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi, come indica l’oroscopo del famoso astrologo istriano, avrai la Luna nel tuo segno: sarà una giornata propizia per fare nuovi incontri, anche virtuali, vivere magari un flirt o semplicemente un’amicizia interessate.

Oroscopo Branko 27 aprile 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Questa penultima settimana di aprile è iniziata con il piede sbagliato, ma si chiuderà oggi in maniera positiva. Il suggerimento che ti dà l’oroscopo di Branko: ridere fa bene all’animo e alla forma fisica.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Il weekend ti regala una carica di energia positiva di cui avevi fortemente bisogno. Preparati per oggi, perché secondo l’oroscopo di Branko potrai vivere un evento imprevisto.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): Le ultime giornate sono state caratterizzate da alcuni alti e bassi in amore. Forse sei stato molto stressato in questo periodo, ma le stelle ti incoraggiano a trovare del tempo per rilassarti e curare maggiormente la forma fisica.

Oroscopo Branko 27 aprile 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Finalmente i sentimenti riprendono quota, dopo alcuni giorni da dimenticare. Adesso hai il sostegno dei pianeti: l’oroscopo di Branko per oggi ti incoraggia a buttarti nel mondo social. Potresti imbatterti in un amore straniero.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Si prospetta una giornata all’insegna del romanticismo. Se hai cominciato da poco una relazione, l’invito che ti fa l’astrologo Branko è di sfruttare la serata di oggi per conoscere meglio la tua dolce metà.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): L’oroscopo di Branko relativo a oggi ti esorta a essere prudente in amore. Se continuerai a tirare troppo la corda, rischierai di portare avanti un gioco pericoloso che potrebbe concludersi con una rottura della coppia.

Oroscopo Branko 27 aprile 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Il suggerimento che ti dà l’oroscopo di Branko per la giornata di oggi è quello di valutare bene qualsiasi mossa tu stia pensando di compiere. Le stelle sono dalla tua parte, ma tu dovrai agire con prudenza.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): La settimana per te si eè conclusa all’insegna del batticuore. Se il lavoro ti procura dei pensieri, l’amore andrà a gonfie vele. L’astrologo Branko prevede per questa giornata una giornata di belle emozioni.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Dopo un inizio settimana piuttosto altalenante, in questi giorni ti vedrà con uno stato d’animo molto più positivo. L’oroscopo di Branko ti invita, oggi, ad agire con prudenza in amore.

