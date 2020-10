Oroscopo Branko 26 ottobre 2020: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 26 ottobre 2020

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): I tuoi amici e colleghi sembrano molto sinceri oggi, quasi un po’ secchi con le loro parole. Stai attento a non trarre conclusioni affrettate pensando di avere tutti gli elementi tra le mani, perché non è ancora il caso. Al contrario, fai piuttosto qualche domanda se qualcosa ti pare poco chiara.

Toro (21 aprile – 20 maggio): È difficile dire agli altri quello che provi in questo momento, anche se è ciò di cui avresti bisogno. Hai paura di tradire un segreto o di ferire qualcuno parlando troppo o nelle cattive condizioni. Tuttavia, rifiutare di abbordare l’argomento ti rende distante agli occhi degli altri. Fatti coraggio e affronta di petto questa situazione, e parlarne diventerà sempre più facile.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Dipende soltanto da te, di mostrarti carino e cortese, in particolar modo se ti sembra che uno dei tuoi cari sia un po’ irritato o pensieroso. Hai l’impressione che ti stiano spuntando le ali, per poter incoraggiare gli altri a superare i loro limiti o i loro problemi personali, anziché concentrarsi sulle apparenze.

Oroscopo Branko 26 ottobre 2020: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Quando pensi ai progetti futuri, hai molte difficoltà a comprendere dove segnare un limite. Sai talmente bene quello che vuoi, che rischi di essere spinto un po’ troppo oltre dal tuo entusiasmo. Anche se tutto sembra andare bene, i problemi potrebbero cominciare non appena ti renderai conto del peso eccessivo delle responsabilità.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Forse dovresti aspettare domani per soddisfare la tua voglia di evasione. Ma non mettere una pietra sopra il tuo desiderio di vacanze, anche se per oggi rischi di restare in città. Non ci rinunciare. Una volta che ti sarai reso conto di essere messo alla prova, ti risulterà più facile fare i cambiamenti necessari e partire nella direzione che vorresti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): In questo momento hai delle difficoltà a mantenere la motivazione, anche se sei pienamente consapevole di quello che ti resta da fare. Hai l’impressione che il tempo passi a una velocità impressionante rivoltandotisi contro. Potresti essere più flessibile di quanto non immagini. Cerca di esserlo il più possibile, e domani ti renderai piacevolmente conto di quanto tempo hai guadagnato.

Oroscopo Branko 26 ottobre 2020: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): avresti soprattutto voglia di passare più tempo possibile in una sorta di santuario intellettuale, lontano dalle abitudini terra terra o dalle grosse responsabilità. Ben presto però potrebbe rivelarsi molto noioso, specie se non pensi ad orientare questo periodo di introspezione verso un progetto, o uno sforzo creativo reale. Fai quello che ti piace. Sii più flessibile che puoi. Non è il momento di lasciarsi trasportare dalle onde.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Aggiungere un po’ di eleganza alla tua vita privata è attualmente la tua priorità. Senti che essere circondato dalla bellezza ti renderà felice. Un paio di acquisti dovrebbero darti quello di cui hai bisogno. In determinati momenti le tue emozioni potrebbero diventare imprevedibili, facendoti sentire agitato.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Anche se in questo periodo sei alle prese con un compito particolarmente difficile, non farlo pesare a chi ti sta intorno. Anziché sprecare la tua energia a parlare, concentrati per farla aumentare. Del resto questa non è proprio la giornata giusta per essere al centro dell’attenzione. Le persone della tua cerchia che oggi si metteranno in luce, se ne pentiranno

Oroscopo Branko 26 ottobre 2020: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): C’è aria di cambiamento intorno a te, e anche se da diversi giorni stai opponendo resistenza, oggi ti senti pronto. Non succederà in un’ora, ma puoi sapere fin da ora dove indirizzare le tensioni e come calmarle. Ricomponi tutti gli scenari nella tua testa e assicurati di prevedere tutte le conseguenze delle tue scelte.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Probabilmente avrai un po’ di difficoltà a capire quello che provi davvero, poiché le tue emozioni passano da un estremo all’altro. L’ottimismo e l’eccitazione allontanano la tua paura del cambiamento, risvegliando la tua voglia di vedere cosa succederà in seguito.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Hai l’impressione di tergiversare attorno ai tuoi obiettivi. Una volta ti concentri sui dettagli, la volta dopo non segui che il tuo istinto. Trovare la giusta via di mezzo risulterà più difficile del previsto. Abbi pazienza, presto farai un importantissimo passo avanti, forse non più tardi di domani.

OROSCOPO BRANKO 25 OTTOBRE 2020