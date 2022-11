Oroscopo Branko 26 novembre 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 26 novembre 2022

da ilmessaggero.it

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Anche se non te ne rendi ancora conto, la luce in fondo al tunnel della tua vita amorosa è sufficiente per darti il sorriso. Forse nella tua vita arriverà una persona inattesa, o ci sarà un cambiamento nella tua relazione. In ogni caso, la scelta è tua, dovrai solo capire come assaporarla al massimo.

Toro (21 aprile – 20 maggio): Stai per fare qualcosa di cui ti potresti pentire in un secondo momento, sarebbe meglio prenderlo un po’ più in considerazione. Fortunatamente, c’è abbastanza margine per non dover affrontare la situazione in termini di ‘tutto o niente’. Essere un tantino più accorto dovrebbe bastare per riuscire ad arrivare fino in fondo. Non hai bisogno di tuffarti di testa.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Oggi probabilmente impiegherai molta energia per distogliere i tuoi pensieri dal passato. Eppure non dovresti lottare, ma lasciarti trasportare dai ricordi. Per il momento non puoi scappare dalle relazioni familiari, anche se non ne parli con nessuno.

Oroscopo Branko 26 novembre 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): Che gioia venire fuori da questi ultimi giorni ripetitivi e abitudinari! Oggi hai l’intenzione di fissare degli obiettivi più elevati. Ti focalizzerai totalmente sul nocciolo della questione, quasi a diventarne cieco. La tua sincerità strabordante potrebbe mettere a disagio alcune persone vicine. Prova a non obbligare gli altri ad assumere il tuo punto di vista se non vuoi creare un rapporto di forza.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Hai finalmente lasciando andare ciò che ti tratteneva nel passato. Potrai rimettere in gioco la tua creatività, pensando a dei grandi progetti e idee originali per domani. La domanda più importante è se riuscirai a trasmettere questa passione al tuo entourage, affinché possa coglierne i motivi d’interesse.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): I tuoi amici e colleghi sembrano molto sinceri oggi, quasi un po’ secchi con le loro parole. Stai attento a non trarre conclusioni affrettate pensando di avere tutti gli elementi tra le mani, perché non è ancora il caso. Al contrario, fai piuttosto qualche domanda se qualcosa ti pare poco chiara. Se le tue intenzioni sono limpide, nessuno potrà rimproverare il tuo bisogno di investigare.

Oroscopo Branko 26 novembre 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): Dei vecchi rancori repressi oggi potrebbero intromettersi nella tua vita e intaccare il tuo umore, se non addirittura distruggerti il morale. Cerca di cambiare prospettiva e di vedere le cose sotto una nuova luce per non incrementare questa negatività. Raggiungerai i tuoi obiettivi, ma forse dovrai mettere in conto un po’ più tempo del previsto.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Le tue attività sociali potrebbero trasformare questa giornata banale in una giornata eccezionale. Anche se si tratta di un semplice pranzo in compagnia o di una chiacchierata al telefono con qualcuno che ami. Le tue emozioni sono più profonde del solito, condividerle con una persona di fiducia sarebbe quindi una cosa estremamente positiva.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Devi prendere un po’ più in considerazione i tuoi limiti e la tua resistenza. Hai lavorato molto in questi ultimi giorni, probabilmente troppo, e nonostante la buona organizzazione, questo ti ha preso molte energie. Cerca di accettare le imperfezioni, le tue come quelle degli altri, e di concentrarti sulle priorità.

Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): Ti è difficile riporre le speranze che avevi per oggi, ma adesso sei obbligato a passare oltre i tuoi desideri. Purtroppo, in questo momento la realtà ti sembra un concetto molto sfocato, e tu sei più impaziente del solito. Tanto vale rimandare certe decisioni a un secondo momento, sapendo che potrai tornarci sopra già da domani.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): Il periodo di incertezza che stai attraversando potrebbe influire sulla tua autostima. Nello stesso tempo, quello che perdi in questa leggera confusione, lo guadagni in carisma, creatività e socievolezza, che sia nel tuo lavoro o a casa. A volte bisogna approfittare delle opportunità e adattarsi alle influenze esterne.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): Sei attratto dalla possibilità di avviare un nuovo progetto al lavoro o a casa. Allo stesso tempo, sei deciso a non lasciarti distrarre da un impegno a lungo termine. Questi due flussi energetici opposti tendono a renderti nervoso. La tua bilancia degli obiettivi a breve termine e dei desideri più remoti è piuttosto instabile.

