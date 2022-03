Oroscopo Branko 26 marzo 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Oroscopo Branko 26 marzo 2022

Ariete (21 Marzo – 20 Aprile): Oggi uno strappo alla routine quotidiana sarà il benvenuto. Eppure, anche se fai in modo di scuotere un po’ le cose, hai delle difficoltà a mantenere uno stato d’animo leggero, perché pensi a dei problemi futuri abbastanza seri che stai rimandando da diversi giorni. Cerca di resistere alla tentazione di mescolare il presente e il futuro.

Toro (21 aprile – 20 maggio): hai l’argento vivo addosso e tendi a parlare forte e con enfasi. Sul piano della vita amorosa, non avrai paura di andare verso i tuoi obiettivi, pur restando te stesso. Per quanto riguarda lo sport o i viaggi, attento a eventuali incidenti, non far traboccare la tua energia!

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): Forse ti sentirai un po’ infastidito sul posto di lavoro a causa di qualcuno o qualcosa che ti chiede sempre di più. Anche se a grandi linee sei d’accordo sulle finalità, l’idea di fare una cosa tanto fuori dall’ordinario ti spaventa, per quello che penserà la gente.

Oroscopo Branko 26 marzo 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cancro (22 giugno – 22 luglio): sei il re del paradosso e cerchi il lato positivo in ogni cosa, ma allo stesso tempo vuoi evitare di farti trarre in inganno dalle concezioni troppo semplicistiche. Parallelamente, il tuo attaccamento alla verità non può essere lasciato da parte, devi prendere in considerazione tutte le possibilità, e poi fare una scelta che ti accompagnerà per molto tempo.

Leone (23 luglio – 23 agosto): Tutelarti nel corso di questa giornata ti permetterà di trascorrere un buon momento con i tuoi cari questa sera. Per fortuna non avrai nessun motivo di dissimulare le tue emozioni o di reprimere le tue voglie perché ti sentirai nel contesto perfetto per esprimerle al meglio. Potrai godere di una sensazione di fiducia e sicurezza reciproche.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): hai le idee abbastanza chiare su quello che vorresti fare. Hai anche la sensazione che una deviazione dai tuoi obiettivi potrebbe intaccare il tuo morale; e non c’è niente di più vero. La tua visione della realtà in questo momento è forse un po’ stravolta, non prenderla troppo a cuore

Oroscopo Branko 26 marzo 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): ti senti un po’ in ansia, la stabilità di ieri sembra sfuggirti dalle mani. Non che in questo momento ci sia qualcosa di particolare che è instabile, ma ti rendi conto meglio del solito della tua mancanza di controllo di fronte alla possibilità di cambiare

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): Sapere quello che vuoi è sicuramente una buona cosa, a parte quando non corrisponde esattamente con quello che ci si aspetta da te. Hai difficoltà a trovare una soluzione a questo dilemma e le responsabilità ti impediscono di seguire il cuore. Cerca tuttavia di non reprimere i tuoi istinti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): Hai l’impressione di dover elaborare con maggiore attenzione la tua idea migliore del momento, affinché possa realizzarsi. Non si tratta di negoziare con chiunque, gli altri non realizzano ancora quello che stai facendo. Si tratta piuttosto di aggiungere un po’ di buon senso ai tuoi piani per evitare di dover fare delle modifiche una volta che ti sarai lanciato.

Oroscopo Branko 26 marzo 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): hai l’impressione che qualcuno ti abbia messo da parte, ma purtroppo non avrai neanche il tempo per la delusione. Forse ti ritroverai a dover rimediare tempestivamente agli errori di questa persona, ma in ogni caso non è la giornata giusta per infrangere le regole e uscire dal seminato

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): avrai l’occasione di vedere dei buoni amici, ma tu senti la pressione di portare a termine le cose importanti, prima di pensare al piacere. Non è la giornata giusta per spezzare la routine, anche se avresti bisogno di una scappatoia. Rimani in disparte e tieni il tuo cattivo umore per te. La tregua tanto agognata arriverà presto.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): In questo periodo sei molto leale con le persone che meritano, pronto a batterti per loro in caso di bisogno. Del resto, sei una persona che non sopporta l’ipocrisia. La minima bugia ti fa quasi arrabbiare, fai fatica a digerire anche quelle ‘per la giusta causa’.

